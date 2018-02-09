FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 771

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Vitaly Muzichenko:

Так центовый счёт в помощь, там будет отображать как 10 000, это даже больше, чем 1000. На выходе будет процентное соотношение точно такое-же


Вот сам и сиди на центовике. Без обид.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот сам и сиди на центовике. Без обид.

Но это лучше, чем на демо без 1000$, или на долларовом с 10баксами.

Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.  Без обид.

 
nahdi:

Всё дело в понимании - это верно! И в точке приложения. Приведу цитату старика - "Не стоит говорить о росте того, что падает десять лет, это касется не только евро, нет никаких предпосылок, просто откаты." - ссылка

И действительно - если посмотреть график за 10 лет - евро падает:



Но если открыть график за 50 лет - получим совершенно иную картинку:


Этого никакие опционы вам не покажут!!! Тут нужно включать мозг. То же самое касается и нефти и золота и биткоина и рубля и прочего прочего - без ума можно только лишь подарить кому-то деньги. А методов отъема у них предостаточно!!! обдерут до нитки!!! Не сегодня так через год-два


Ноу комментс...

"Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты."

Какие 50 лет... 

Стренжа можно как угодно поливать грязью, но писать откровенную хрень... 

"Тут нужно включать мозг.", как сам же написал. Хотя бы иногда.

 
lactone:

Ноу комментс...

"Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты."

Какие 50 лет... 

Стренжа можно как угодно поливать грязью, но писать откровенную хрень... 

"Тут нужно включать мозг.", как сам же написал. Хотя бы иногда.


Уважаемый коллега хотел Нам приподнести в иной интерпретации,для лучшего понимания присутствующих двоешников,общеизвестное правило из начальной школы,что тренды на разных периодах могут происходить в разные стороны,как волны в реке.

На самом деле,просто нех смотреть куда не следует. Весь 09 год евро росла,в 10-11-м тоже был рост по полгода,в 12-13м тоже был затяжной рост и в этом году уже полгода наблюдается рост..........и что,с 8-го года держать продажу открытой?

Старики уже не знают о чём говорить за столько лет на форумах,вот и гонят пургу.

 

В 20-ке развернётся,никуда не денется. Продать до первой плиты-1799 и нах. Смотреть далее. Ну,или сгребёт всех в охапку и импульсом выкинет куда-нибудь.

.....Отряхнёмся и дальше пойдём.

 

к чему этот спор?

 
Mickey Moose:

к чему этот спор?

Троллинг, неужели не понятно)

 
Mickey Moose:

к чему этот спор?


Желание в бесконечности найти конечность.


 

Могущий как всегда вычистил все свои посты.

Всем привет!

 
Aleksandr Yakovlev:

Вот сам и сиди на центовике. Без обид.

На центовике разогнаться до $1000 - самое то, проверить стратегию, привыкнуть к цифрам и пр.
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