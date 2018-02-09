FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 771
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Так центовый счёт в помощь, там будет отображать как 10 000, это даже больше, чем 1000. На выходе будет процентное соотношение точно такое-же
Вот сам и сиди на центовике. Без обид.
Вот сам и сиди на центовике. Без обид.
Но это лучше, чем на демо без 1000$, или на долларовом с 10баксами.
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. Без обид.
Всё дело в понимании - это верно! И в точке приложения. Приведу цитату старика - "Не стоит говорить о росте того, что падает десять лет, это касется не только евро, нет никаких предпосылок, просто откаты." - ссылка
И действительно - если посмотреть график за 10 лет - евро падает:
Но если открыть график за 50 лет - получим совершенно иную картинку:
Этого никакие опционы вам не покажут!!! Тут нужно включать мозг. То же самое касается и нефти и золота и биткоина и рубля и прочего прочего - без ума можно только лишь подарить кому-то деньги. А методов отъема у них предостаточно!!! обдерут до нитки!!! Не сегодня так через год-два
Ноу комментс...
"Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты."
Какие 50 лет...
Стренжа можно как угодно поливать грязью, но писать откровенную хрень...
"Тут нужно включать мозг.", как сам же написал. Хотя бы иногда.
Ноу комментс...
"Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты."
Какие 50 лет...
Стренжа можно как угодно поливать грязью, но писать откровенную хрень...
"Тут нужно включать мозг.", как сам же написал. Хотя бы иногда.
Уважаемый коллега хотел Нам приподнести в иной интерпретации,для лучшего понимания присутствующих двоешников,общеизвестное правило из начальной школы,что тренды на разных периодах могут происходить в разные стороны,как волны в реке.
На самом деле,просто нех смотреть куда не следует. Весь 09 год евро росла,в 10-11-м тоже был рост по полгода,в 12-13м тоже был затяжной рост и в этом году уже полгода наблюдается рост..........и что,с 8-го года держать продажу открытой?
Старики уже не знают о чём говорить за столько лет на форумах,вот и гонят пургу.
В 20-ке развернётся,никуда не денется. Продать до первой плиты-1799 и нах. Смотреть далее. Ну,или сгребёт всех в охапку и импульсом выкинет куда-нибудь.
.....Отряхнёмся и дальше пойдём.
к чему этот спор?
к чему этот спор?
Троллинг, неужели не понятно)
к чему этот спор?
Желание в бесконечности найти конечность.
Могущий как всегда вычистил все свои посты.
Всем привет!
Вот сам и сиди на центовике. Без обид.