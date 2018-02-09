FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 871
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и пошел я...,
спать:
я же говорю...
Собираешься пробовать на реале и последующие выводы?
Собираешься пробовать на реале и последующие выводы?
усе по тренду...
усе по тренду...
Минутки используешь?
Минутки используешь?
минутки...
до истечения смотрю, где цена
если под махами и тренд соответствующий, то в сторону хода вход
днем хуже, вечером лучше
я же говорю...
может на реале все не так гладко будет...
может на реале все не так гладко будет...
может быть...
тока встал:
вот где жизнь, а не форексный тухляк...
вот где жизнь, а не форексный тухляк...
а какие настройки МА используеш