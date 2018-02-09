FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 871

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и пошел я...,

спать:


 
Lesorub:

я же говорю...



Собираешься пробовать на реале и последующие выводы?

 
Aleksandr Yakovlev:

Собираешься пробовать на реале и последующие выводы?

 




 
Aleksandr Yakovlev:


усе по тренду...




 
Lesorub:

усе по тренду...





Минутки используешь?

 
Aleksandr Yakovlev:

Минутки используешь?

минутки...

до истечения смотрю, где цена

если под махами и тренд соответствующий, то в сторону хода вход

днем хуже, вечером лучше


[Удален]  
Lesorub:

я же говорю...



может на реале все не так гладко будет...

 
Максим Дмитриев:

может на реале все не так гладко будет...

может быть...

тока встал:



 

вот где жизнь, а не форексный тухляк...


 
Lesorub:

вот где жизнь, а не форексный тухляк...



а какие настройки МА используеш

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