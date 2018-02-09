FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 602

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Lesorub:

Ну и Ауди, на посошок...




ну чё - собрал лосей на новостях, или в догосраке сидишь?

ой - оговорочка - видиш - всего одна буква а как смысл меняется ... 

а сколько людей ты прокинул своим трёпом ?
 

вот по этому я и смотрю на вас со стороны и тихонечко хихикаю, ехидно так из по тишка...

правда сегодня не выдержал - вступил с вами в палемику ...

ну вам то похрен ... хоть кол на голове теши ... 

ну да ладно - играйтесь дальше - не буду мешать ...


а у меня всё по старому - робот не отреагировал на новостное движение

во первых спреды разъехались а во вторых валюты пошли в разные стороны что противоречит теории пар союзников

(если вы понимаете о чём я)

ё123


у меня сегодня вообще посный день - всего 27.60 в  плюс ... зато без лосей )))))

 
Lesorub:

Штирлиц порол чушь...


Ближайший ТР по Евро:

Ближайший ТР по Чифу:


Спасибо скажете потом (а можно и не говорить...)


ну где ты лесоруб - чё не ждал такого гепа  по всем твоим советам только в другую сторону ?

спасибо то когда говорить?

а остальным будет уроком как слушать чужие советы...


попробуйте смотреть на рынок вот так - может и прогнозы будут сбываться 

ё123

 
ну чё там - кто ещё хочет со мной побалакать ... пока у меня есть время  .... 
 
В России две беды - ДУРАКИ и дороги ...

 
Lesorub:
В России две беды - ДУРАКИ и дороги ...


самокритично - ничего не скажешь ... 

главное что бы ты сам это понял....

да ладно - не злись - в другой раз отиграешся... 
 
Lesorub:
В России две беды - ДУРАКИ и дороги ...


ах да - спасибо - сегодня я смеялся весь день ... 

огромное спасибо за моё хорошее настроение ... !!!

кстати - ты где лося то по евро ставил?
 

где же старые гуру ?

Стрейнжер что уже не появляется?

Тоже внговал конкретно - типо Лесоруба ...

Я аж даже заскучал без его прогнозов ... 

 
elmucon:

ах да - спасибо - сегодня я смеялся весь день ... 

огромное спасибо за моё хорошее настроение ... !!!

кстати - ты где лося то по евро ставил?

Вы молодой человек видно не адекватен или пьяны? Ветка на форуме заведена для того чтобы делиться своими мнениями и торговыми подходами исходя, как из текущей ситуации или с перспективой на будущее для тех кто работает в накопление. После таких пассажиров не уважающих чужого мнения и подходов ветки и уходят в архив и появляются много молчунов которым такой диалог не приятен. Усмехаться над другими и их высмеивать это самое подлое что есть в человеке говорит о его ущербности. Если вы где то пролетели это ваше, здесь не кто ни кого не заставляет делать именно так как описано. Возможно вы нам поведаете, что и куда пойдёт  и дадите свой прогноз/ы/, просто интересно, а лучше отчёт за день только не с демо а с реала, а то болтаешь много... . Дела показывай... .

 
Rustam Galkeev:

Вы молодой человек видно не адекватен или пьяны? Ветка на форуме заведена для того чтобы делиться своими мнениями и торговыми подходами исходя, как из текущей ситуации или с перспективой на будущее для тех кто работает в накопление. После таких пассажиров не уважающих чужого мнения и подходов ветки и уходят в архив и появляются много молчунов которым такой диалог не приятен. Усмехаться над другими и их высмеивать это самое подлое что есть в человеке говорит о его ущербности. Если вы где то пролетели это ваше, здесь не кто ни кого не заставляет делать именно так как описано. Возможно вы нам поведаете, что и куда пойдёт  и дадите свой прогноз/ы/, просто интересно, а лучше отчёт за день только не с демо а с реала, а то болтаешь много... . Дела показывай... .


ещё одни - )))) ржу нимагу ... жги чувак, жги ... давно я так не смеялся ... 

а ты слушай таких как лесоруб, меня не слушай ... я вообще плохой человек ... 

такой который всех критикует - кретин ... 

зато  вилами по воде не вангую ...

а с реала отчёте не жди - деньги любят тишину (хотя тут видать этого не знают) - так что наслаждайся тем что дали ... 

сигнал в профиле - пока даром. ... (это на счёт результатов)...

)))))))))))))))) ... ... 

ах да на счёт молодого - это ты моим детям будешь говорить ...

и я не бухаю и таки да я неадыкватный (для вас конечно) - как говорится "нет пророка в своём отечестве" - надеюсь метафора понятна или разжевать?

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