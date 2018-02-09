FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 602
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Ну и Ауди, на посошок...
ну чё - собрал лосей на новостях, или в догосраке сидишь?
ой - оговорочка - видиш - всего одна буква а как смысл меняется ...а сколько людей ты прокинул своим трёпом ?
вот по этому я и смотрю на вас со стороны и тихонечко хихикаю, ехидно так из по тишка...
правда сегодня не выдержал - вступил с вами в палемику ...
ну вам то похрен ... хоть кол на голове теши ...
ну да ладно - играйтесь дальше - не буду мешать ...
а у меня всё по старому - робот не отреагировал на новостное движение
во первых спреды разъехались а во вторых валюты пошли в разные стороны что противоречит теории пар союзников
(если вы понимаете о чём я)
у меня сегодня вообще посный день - всего 27.60 в плюс ... зато без лосей )))))
Штирлиц порол чушь...
Ближайший ТР по Евро:
Ближайший ТР по Чифу:
Спасибо скажете потом (а можно и не говорить...)
ну где ты лесоруб - чё не ждал такого гепа по всем твоим советам только в другую сторону ?
спасибо то когда говорить?
а остальным будет уроком как слушать чужие советы...
попробуйте смотреть на рынок вот так - может и прогнозы будут сбываться
В России две беды - ДУРАКИ и дороги ...
самокритично - ничего не скажешь ...
главное что бы ты сам это понял....да ладно - не злись - в другой раз отиграешся...
В России две беды - ДУРАКИ и дороги ...
ах да - спасибо - сегодня я смеялся весь день ...
огромное спасибо за моё хорошее настроение ... !!!кстати - ты где лося то по евро ставил?
где же старые гуру ?
Стрейнжер что уже не появляется?
Тоже внговал конкретно - типо Лесоруба ...
Я аж даже заскучал без его прогнозов ...
ах да - спасибо - сегодня я смеялся весь день ...
огромное спасибо за моё хорошее настроение ... !!!кстати - ты где лося то по евро ставил?
Вы молодой человек видно не адекватен или пьяны? Ветка на форуме заведена для того чтобы делиться своими мнениями и торговыми подходами исходя, как из текущей ситуации или с перспективой на будущее для тех кто работает в накопление. После таких пассажиров не уважающих чужого мнения и подходов ветки и уходят в архив и появляются много молчунов которым такой диалог не приятен. Усмехаться над другими и их высмеивать это самое подлое что есть в человеке говорит о его ущербности. Если вы где то пролетели это ваше, здесь не кто ни кого не заставляет делать именно так как описано. Возможно вы нам поведаете, что и куда пойдёт и дадите свой прогноз/ы/, просто интересно, а лучше отчёт за день только не с демо а с реала, а то болтаешь много... . Дела показывай... .
Вы молодой человек видно не адекватен или пьяны? Ветка на форуме заведена для того чтобы делиться своими мнениями и торговыми подходами исходя, как из текущей ситуации или с перспективой на будущее для тех кто работает в накопление. После таких пассажиров не уважающих чужого мнения и подходов ветки и уходят в архив и появляются много молчунов которым такой диалог не приятен. Усмехаться над другими и их высмеивать это самое подлое что есть в человеке говорит о его ущербности. Если вы где то пролетели это ваше, здесь не кто ни кого не заставляет делать именно так как описано. Возможно вы нам поведаете, что и куда пойдёт и дадите свой прогноз/ы/, просто интересно, а лучше отчёт за день только не с демо а с реала, а то болтаешь много... . Дела показывай... .
ещё одни - )))) ржу нимагу ... жги чувак, жги ... давно я так не смеялся ...
а ты слушай таких как лесоруб, меня не слушай ... я вообще плохой человек ...
такой который всех критикует - кретин ...
зато вилами по воде не вангую ...
а с реала отчёте не жди - деньги любят тишину (хотя тут видать этого не знают) - так что наслаждайся тем что дали ...
сигнал в профиле - пока даром. ... (это на счёт результатов)...
)))))))))))))))) ... ...
ах да на счёт молодого - это ты моим детям будешь говорить ...
и я не бухаю и таки да я неадыкватный (для вас конечно) - как говорится "нет пророка в своём отечестве" - надеюсь метафора понятна или разжевать?