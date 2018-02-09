FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Защита!!!
Дуралей, мочи еще!!! Я валяюсь
Это Вы верно подметили!
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page862#comment_2793750
Удвоился
Фунт на нонках как бы двинулся в нужную сторону,но вяло,даже флетовый перелой не сделал,соответственно,нет даже перекоса в селл. Жую далее.
Рынки пассивные какие-то стали-на индекс потребления-тьфу,ВВП Еврозоны годовой и квартальный-дремаем,цены производства PPI-плювать. Акула жирные ленивые глазки откроет только на инаугурацию,на ставку,да ещё на брекзит,некзит,херекзит,пипецвсемкзит,полныйзвиздецкзит.
Фунт на нонках как бы двинулся в нужную сторону,но вяло,даже флетовый перелой не сделал,соответственно,нет даже перекоса в селл. Жую попкорн далее.
Рынки пассивные какие-то стали-на индекс потребления-тьфу,ВВП Еврозоны годовой и квартальный-дремаем,цены производства PPI-плювать. Акула жирные ленивые глазки откроет только на инаугурацию,на ставку,да ещё на брекзит,некзит,херекзит,пипецвсемзит,полныйзвиздецзит.
вниз пойдет, ТР1.2421 в моменте...
Там уже можно и выскочить с гордо поднятой головой. Опцион рядом на 2392,но до опца какая-то Тварь частенько не доходит несколько пунктов,но это понятно-за опцем некоторые спекули и хеджи несут убытки. Глубоко в душе у меня 2260....но посмотрю по ситуации. Бывает 400пп поиметь душу греет более,чем ждать и рисковать 1000.
...Кстати,не будем забывать,что ОИ набросали на 1.2300,а ОИ цена "перебегает" обычно....а там рядом и 2260 мой,подтверждённый любимой,ласковой,
верной,нежной,единственной...Фибкой.
Предупреждаю, это очень сильный уровень, баланс по всем контрактам, лезть от него в сделки строго не рекомендуется, при соотношении продавцы\покупатели 50 на 50, как сейчас на фунте, может рвануть в любую сторону.