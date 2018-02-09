FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 145

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Защита!!! 

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Дуралей, мочи еще!!! Я валяюсь 
 
mmmoguschiy-new:


Это Вы верно подметили!  

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бесплатный прогноз

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pridurok:

как там мартовский опцион на рубль? накапала прибыль? мож тебя еще и в деньги выпустят? 

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page862#comment_2793750

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016
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Удвоился  

 

Фунт на нонках как бы двинулся в нужную сторону,но вяло,даже флетовый перелой не сделал,соответственно,нет даже перекоса в селл. Жую далее.

Рынки пассивные какие-то стали-на индекс потребления-тьфу,ВВП Еврозоны годовой и квартальный-дремаем,цены производства PPI-плювать. Акула жирные ленивые глазки откроет только на инаугурацию,на ставку,да ещё на брекзит,некзит,херекзит,пипецвсемкзит,полныйзвиздецкзит.

 
Vadens:

Фунт на нонках как бы двинулся в нужную сторону,но вяло,даже флетовый перелой не сделал,соответственно,нет даже перекоса в селл. Жую попкорн далее.

Рынки пассивные какие-то стали-на индекс потребления-тьфу,ВВП Еврозоны годовой и квартальный-дремаем,цены производства PPI-плювать. Акула жирные ленивые глазки откроет только на инаугурацию,на ставку,да ещё на брекзит,некзит,херекзит,пипецвсемзит,полныйзвиздецзит.

вниз пойдет, ТР1.2421 в моменте...
 
Lesorub:
вниз пойдет, ТР1.2421 в моменте...

Там уже можно и выскочить с гордо поднятой головой. Опцион рядом на 2392,но до опца какая-то Тварь частенько не доходит несколько пунктов,но это понятно-за опцем некоторые спекули и хеджи несут убытки. Глубоко в душе у меня 2260....но посмотрю по ситуации. Бывает 400пп поиметь душу греет более,чем ждать и рисковать 1000.

...Кстати,не будем забывать,что ОИ набросали на 1.2300,а ОИ цена "перебегает" обычно....а там рядом и 2260 мой,подтверждённый любимой,ласковой,

верной,нежной,единственной...Фибкой. 

 

Предупреждаю, это очень сильный уровень, баланс по всем контрактам, лезть от него в сделки строго не рекомендуется, при соотношении продавцы\покупатели 50 на 50, как сейчас на фунте, может рвануть в любую сторону.

 

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