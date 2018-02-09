FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 539

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Aleksandr Yakovlev:

Я что то пропустил что ли. Что случилось, что за траур , что за 18 число?

Флет это траур для тех кто не пипсует...
 

гагагааг))))

 
Aleksandr Yakovlev:

гагагааг))))

смешно ему.....

+/- 35 пунктов

ну курам стыдно ))))

Тума с психу пост уже свой собрался удалять
 
Да вы приколисты. Я на 5-минутке вот что вижу. Может поможет?
 

Везде больше 70 пунктов


 
Aleksandr Yakovlev:

Везде больше 70 пунктов

Это ты продавал, Тума же еврика купил, вот и мается счас...

Появится еще тут, когда лося заработет.

 

Сегодня на евробаксе 8 стохастиков нарисовали четкий разворот пары вниз:

Eurusd_30 мин_2017_08_22

 
tuma_news:

Тренируете выдержку ?

с 18 числа ни одного поста)))

Я тоже свой к вечеру  удалю, )))



О,Тума,Демура ещё тот аналитег! Предрёк развал Россеюшки. Правда сроки несколько раз переносил. Последний-будущей осенью. Но у многих нервы уже давно сдали.


 
ФунтоКад на Н4 нарисовал красивые рельсы. Лесоруб,требуется экспертное мнение.
 
Vadens:
ФунтоКад на Н4 нарисовал красивые рельсы. Лесоруб,требуется экспертное мнение.

получите, распишитесь...


дневки - они важнее!!!

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