FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 539
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Я что то пропустил что ли. Что случилось, что за траур , что за 18 число?
гагагааг))))
гагагааг))))
смешно ему.....
+/- 35 пунктов
ну курам стыдно ))))Тума с психу пост уже свой собрался удалять
Везде больше 70 пунктов
Везде больше 70 пунктов
Это ты продавал, Тума же еврика купил, вот и мается счас...
Появится еще тут, когда лося заработет.
Сегодня на евробаксе 8 стохастиков нарисовали четкий разворот пары вниз:
Тренируете выдержку ?
с 18 числа ни одного поста)))
Я тоже свой к вечеру удалю, )))
О,Тума,Демура ещё тот аналитег! Предрёк развал Россеюшки. Правда сроки несколько раз переносил. Последний-будущей осенью. Но у многих нервы уже давно сдали.
ФунтоКад на Н4 нарисовал красивые рельсы. Лесоруб,требуется экспертное мнение.
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дневки - они важнее!!!