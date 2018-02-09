FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 541
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На графике SP500 я вижу, что три последних недельных свечи опускаются вниз. Поэтому я считаю, что следует отдавать предпочтения сделкам на продажу на графике H4:
На графике SP500 я вижу, что три последних недельных свечи опускаются вниз. Поэтому я считаю, что следует отдавать предпочтения сделкам на продажу на графике H4:
Присоединюсь к мнению предыдущего оратора.
ЗЫ: Сам смотрю максимально на четырёхчасовки.
Тума, евра то 2-ю попытку закрыться тебе дает)
Или перехай?
Войти в очень коротком периоде возможно, сложнее себя убедить не закрывать раньше времени.)
Вот допустим сейчас на краткосрок созреет киви. Войду, даже б/у поставлю, так он может просто отметится или по взрослому сходить, даже если на ближайшем уровне половинку прикрою, что делать на следующем???
NZDUSD
Buy 0.7196
ТР 0.7336
и трава не расти...
GBPUSD
Buy 1.2778
ТР 1.2915
тож самое, не расти...
USDCAD
Buy limit 1.2525
ТР 1.2606
верхние ближайшие долги по Евре:
USDCAD
Buy limit 1.2525
ТР 1.2606
Проблемы с этой парой. Там же в низу лимитка в бай. (Про 1.23 с копейками вроде писали)
Проблемы с этой парой. Там же в низу лимитка в бай. (Про 1.23 с копейками вроде писали)
все верно...
это нижний долг от дневных селл палок
но, пара нарисовала еще одни баевые палки с ТР 1.2844
мы же не знаем, что на уме у Кукла и какой долг он заберет первым: