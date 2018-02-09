FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 541

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На графике SP500 я вижу, что три последних недельных свечи опускаются вниз. Поэтому я считаю, что следует отдавать предпочтения сделкам на продажу на графике H4:


 
Victor Ziborov:

На графике SP500 я вижу, что три последних недельных свечи опускаются вниз. Поэтому я считаю, что следует отдавать предпочтения сделкам на продажу на графике H4:



Присоединюсь к мнению предыдущего оратора.

ЗЫ: Сам смотрю максимально на четырёхчасовки.

 

Тума, евра то 2-ю попытку закрыться тебе дает)

Или перехай?


 
tuma_news:



Войти в очень коротком периоде возможно, сложнее себя убедить не закрывать раньше времени.)

Вот допустим сейчас на краткосрок созреет киви. Войду, даже б/у поставлю, так он может просто отметится или по взрослому сходить, даже если на ближайшем уровне половинку прикрою, что делать на следующем???

 

NZDUSD

Buy 0.7196

ТР 0.7336

и трава не расти...

 

GBPUSD

Buy 1.2778

ТР 1.2915

тож самое, не расти...



 

USDCAD

Buy limit 1.2525

ТР 1.2606

 

верхние ближайшие долги по Евре:


 
Lesorub:

USDCAD

Buy limit 1.2525

ТР 1.2606


Проблемы с этой парой. Там же в низу лимитка в бай. (Про 1.23 с копейками вроде писали)

 
sterva:

Проблемы с этой парой. Там же в низу лимитка в бай. (Про 1.23 с копейками вроде писали)

все верно...

это нижний долг от дневных селл палок

но, пара нарисовала еще одни баевые палки с ТР 1.2844

мы же не знаем, что на уме у Кукла и какой долг он заберет первым:


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