FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 779
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вчера долговой отскок от 3370.. в долговой сегодня 3230 и отскок в зону комфорта =)
ух шоколадно =)))))))))))))
Молодец!
GhostMan, по фунту перехай предполагаешь?
можно попробывать евру байкнуть с коротким..
GhostMan, по фунту перехай предполагаешь?
скорее боковик
можно попробывать евру байкнуть с коротким..
куплено уже до 1.1900
скорее боковик
спасибо
спасибо
тут две точки, перелой от октября этого года и 1.4150+
думаю так
Что сделать с руками, если они так и норовят открыть сделку без сигнала?
Что сделать с руками, если они так и норовят открыть сделку без сигнала?
Использовать в работе 15-20 пар, вот по одной из них всегда будет сигнал.