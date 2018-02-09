FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 779

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GhostMan:

вчера долговой отскок от 3370..  в долговой сегодня 3230  и отскок в зону комфорта =)

ух шоколадно =)))))))))))))

Молодец!

 

GhostMan, по фунту перехай предполагаешь?

 

можно попробывать евру байкнуть с коротким..

 
Dmitry Chepik:

GhostMan, по фунту перехай предполагаешь?


скорее боковик

 
GhostMan:

можно попробывать евру байкнуть с коротким..

куплено уже до 1.1900

 
GhostMan:

скорее боковик

спасибо

 
Dmitry Chepik:

спасибо


тут две точки,  перелой от октября этого года и 1.4150+

 


думаю так

 

Что сделать с руками, если они так и норовят открыть сделку без сигнала?

 
Aleksandr Yakovlev:

Что сделать с руками, если они так и норовят открыть сделку без сигнала?

Использовать в работе 15-20 пар, вот по одной из них всегда будет сигнал.

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