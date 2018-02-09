FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 558

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Lesorub:

ну и кто помнит про вход по Киви...  


???

 
Lesorub:

ну и кто помнит про вход по Киви...  

отмотал назад - не нашел
 
sterva:

???

5481 пост

только ТР 0.7297 теперь будет...

 

                    GBPUSD

              Sell limit 1.2977

                  ТР 1.2872

 
Lesorub:

                    GBPUSD

              Sell limit 1.2977

                  ТР 1.2872

Всё верно вод только по ценам на цели 1.2824 есть объёмы уже с крупными селл лимитами которые будут препятствовать росту скорее всего будет набор ордеров на селл с целью ниже 1.2877 хотя и здесь стоят объёмы бай лимитов. Либо качели, либо продавят вниз. Ну а я по классике пойду буду потихоньку объёмы набирать с 1.2810 до 1.2844 если последняя цель будет пробита буду разворачиваться и стабилизировать объёмы. Желаю всем хороших профитов... .
 
Rustam Galkeev:
Всё верно вод только по ценам на цели 1.2824 есть объёмы уже с крупными селл лимитами которые будут препятствовать росту скорее всего будет набор ордеров на селл с целью ниже 1.2877 хотя и здесь стоят объёмы бай лимитов. Либо качели, либо продавят вниз. Ну а я по классике пойду буду потихоньку объёмы набирать с 1.2810 до 1.2844 если последняя цель будет пробита буду разворачиваться и стабилизировать объёмы. Желаю всем хороших профитов... .
Описка  по баю 1.2910 ,1.2924 и 1.2944
 
Зульфия Ахтямова:


Закрыла с утра...

Глобально не всегда получается. Попробую перевернуть до 2016 пока...

Как в чужом теле? Личность не сильно раздвояется? (то 0.85, то 1.3)

Можно цифирь адекватную?

 
Lesorub:

5481 пост

только ТР 0.7297 теперь будет...


У меня цифирь 07015, но с верхом вы правы (более реалистично).
 
sterva:

У меня цифирь 07015, но с верхом вы правы (более реалистично).

Да, паттерн такой и я увидел.

Но мы же проверяли - Лондон пока не врал)

 

День начался ждём движения... .

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