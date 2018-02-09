FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 558
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ну и кто помнит про вход по Киви...
???
ну и кто помнит про вход по Киви...
???
5481 пост
только ТР 0.7297 теперь будет...
GBPUSD
Sell limit 1.2977
ТР 1.2872
GBPUSD
Sell limit 1.2977
ТР 1.2872
Всё верно вод только по ценам на цели 1.2824 есть объёмы уже с крупными селл лимитами которые будут препятствовать росту скорее всего будет набор ордеров на селл с целью ниже 1.2877 хотя и здесь стоят объёмы бай лимитов. Либо качели, либо продавят вниз. Ну а я по классике пойду буду потихоньку объёмы набирать с 1.2810 до 1.2844 если последняя цель будет пробита буду разворачиваться и стабилизировать объёмы. Желаю всем хороших профитов... .
Закрыла с утра...
Глобально не всегда получается. Попробую перевернуть до 2016 пока...
Как в чужом теле? Личность не сильно раздвояется? (то 0.85, то 1.3)
Можно цифирь адекватную?
5481 пост
только ТР 0.7297 теперь будет...
У меня цифирь 07015, но с верхом вы правы (более реалистично).
У меня цифирь 07015, но с верхом вы правы (более реалистично).
Да, паттерн такой и я увидел.
Но мы же проверяли - Лондон пока не врал)
День начался ждём движения... .