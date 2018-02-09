FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 3

Vadim Zotov:

.........то через год (к январю 2018) ожидается GBP < USD, к августу 2018 ..........

Тоже прогнозил пару лет назад поход евро в 9-ку. Помогло ли это кому-нибудь....конечно,нет,но я горд с тех пор!
 
Vadens:
Тоже прогнозил пару лет назад поход евро в 9-ку. Помогло ли это кому-нибудь....конечно,нет,но я горд с тех пор!

Линия Судьбы...

 

 

 
Vitaly Muzichenko:

........пора просто идти дальше вниз

 

А если пойдёт вверх,очки снимешь?
 

 

Сопротивление Превращается В поддержку!

Ура ПОЛ пробит!!!  

 
Lesorub:
Аудюха на тонком рынке развернулась и я тупо тейк по фибке выставил,а выше тейк тащить ссу,хотя хочется-своп попутный. Что думаешь?
 

 

Перерыв - на Обед! 

 
Speculator:

 

Сопротивление Превращается В поддержку!

Ура ПОЛ пробит!!!  

Зачем такими странными лотами?

Это дмка.) 

 
Vadens:
Аудюха на тонком рынке развернулась и я тупо тейк по фибке выставил,а выше тейк тащить ссу,хотя хочется-своп попутный. Что думаешь?

дневки:      ???

Н4:


 
vaz:

Зачем такими странными лотами?

Это дмка.) 

чужой компьютер!
 

и Киви:


