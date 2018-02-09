FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 3
.........то через год (к январю 2018) ожидается GBP < USD, к августу 2018 ..........
Тоже прогнозил пару лет назад поход евро в 9-ку. Помогло ли это кому-нибудь....конечно,нет,но я горд с тех пор!
Линия Судьбы...
........пора просто идти дальше вниз
Сопротивление Превращается В поддержку!
Ура ПОЛ пробит!!!
Перерыв - на Обед!
Зачем такими странными лотами?
Это дмка.)
Аудюха на тонком рынке развернулась и я тупо тейк по фибке выставил,а выше тейк тащить ссу,хотя хочется-своп попутный. Что думаешь?
дневки: ???
Н4:
Зачем такими странными лотами?
Это дмка.)
и Киви: