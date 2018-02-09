FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 117
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Ну вот...
Ручная нервы расшатывает, это верно.
Потому что это - глупость...
Прогноз - определение БУДУЩЕЙ цены в пределах определенной математической модели.
Но на такой огромный срок, это уже не прогноз, а лотерея... Неделя - и то большой срок для хорошего прогноза.
Просто смысл плодить одинаковые ветки, форум засорять. Есть уже подобие.
Можно было бы просто прогнозы выкладывать на подобие, как на этом форуме http://forum.mfd.ru/forum/subforum/?id=5
и отдельный рейтинг за прогнозы насчитывать прогнозёрам. Сразу бы сложился определённый стереотип "синоптиков".
Начал шорт фунтокиви. Своп попутный не слабый и родители ножницы развели достойно.
Я думаю неплохой результат.
http://forum.mfd.ru/forum/poster/forecasts/?id=79069&page=0
пример прогнозов одного человека в течении года из 1138 удачных 924.
Я думаю неплохой результат.
Чисто теоретически можно сделать прогноз и на пятилетку... Вот только практическое применение таких прогнозов ничтожно...
Это наверно N-адцатая тема на вопрос " какова будет цена евро/бакса?" Создавая данную ветку Вы прикрываетесь неумением фундаментального аналитического обзора рынка и ждете когда кто-то что-то умное подскажет?)
Это наверно N-адцатая тема на вопрос " какова будет цена евро/бакса?" Создавая данную ветку Вы прикрываетесь неумением фундаментального аналитического обзора рынка и ждете когда кто-то что-то умное подскажет?)