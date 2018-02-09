FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 117

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Renat Akhtyamov:

Ну вот...

Ручная нервы расшатывает, это верно.

Вот, вот! Именно! Давно уже пора писать своих роботов!
 
Проблема в том,что я не пойму логики в ТУМАвском устойчивом стремлении к определённому количеству сообщений. ....На предмет "самобана",он и раньше этим расстройством страдал,а вот 889-мож шаманство какое. Не верится в направленное смещение крыши на почве юношеского сексуального не удовлетворения. Мож лабутэны жмут.
 
Serqey Nikitin:
Потому что это  -  глупость...

Прогноз - определение БУДУЩЕЙ цены в пределах определенной математической модели.

Но на такой огромный срок, это уже не прогноз, а лотерея...  Неделя - и то большой срок для хорошего прогноза.
Сколько людей, столько и мнений. Я так на полгода вперёд некоторые пары планирую. Потом корректирую, дожидаюсь своего прогноза и только после своих умозаключений начинаю входить в сделки. План торговли всегда должен быть.

Просто смысл плодить одинаковые ветки, форум засорять. Есть уже подобие.

Можно было бы просто прогнозы выкладывать на подобие, как на этом форуме http://forum.mfd.ru/forum/subforum/?id=5

и отдельный рейтинг за прогнозы насчитывать прогнозёрам. Сразу бы сложился определённый стереотип "синоптиков".
Прогнозы | Форум
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Финансовый форум для трейдеров и инвесторов: Прогнозы цен финансовых инструментов и значений индексов
 

Начал шорт фунтокиви. Своп попутный не слабый и родители ножницы развели достойно.

 
пример прогнозов одного человека в течении года из 1138 удачных 924.

Я думаю неплохой результат.

http://forum.mfd.ru/forum/poster/forecasts/?id=79069&page=0
 
Sergey Novokhatskiy:
пример прогнозов одного человека в течении года из 1138 удачных 924.

Я думаю неплохой результат.

Да, я с Вами согласен!

Чисто теоретически можно сделать прогноз и на пятилетку...  Вот только практическое применение таких прогнозов ничтожно...


 
Спрогнозировать цену не проблема, а вот связать цену и время в будущем намного сложнее.
 
Это наверно N-адцатая тема на вопрос " какова будет цена евро/бакса?" Создавая данную ветку Вы прикрываетесь неумением фундаментального аналитического обзора рынка и ждете когда кто-то что-то умное подскажет?)
 
Абукар Рахимов:
Это наверно N-адцатая тема на вопрос " какова будет цена евро/бакса?" Создавая данную ветку Вы прикрываетесь неумением фундаментального аналитического обзора рынка и ждете когда кто-то что-то умное подскажет?)
Может быть вы нам покажите мастер-класс, каково ваше видение с фундаментальным аналитическим обзором
 
Абукар Рахимов:
Это наверно N-адцатая тема на вопрос " какова будет цена евро/бакса?" Создавая данную ветку Вы прикрываетесь неумением фундаментального аналитического обзора рынка и ждете когда кто-то что-то умное подскажет?)
От вас, как аналитика банка, из первых уст как говориться тоже послушал бы прогноз внимательно.
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