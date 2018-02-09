FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверка некоторых догадок... как работает информация зомбо-ящиков (форумов)
Вывод работает!!!
Факт, тот что крупные деляги однозначно прослеживают разные интернет страницы с прогнозами.
Проверял форумы с акциями, валютами: вывод сброс информации работает.
.......
Ну эт наврятли.. кому оно надо читать береберду форумов , тем более что то там анализировать....
Лично я здесь участников ветки форума воспринимаю как людей которым лень вести собственный дневник трендуна+ еще ряд плюсов
Проверка некоторых догадок... как работает информация зомбо-ящиков (форумов)
Вывод работает!!!
Факт, тот что крупные деляги однозначно прослеживают разные интернет страницы с прогнозами.
Проверял форумы с акциями, валютами: вывод сброс информации работает.
.......
сидит Ку(кл) на форумкУ
делать ведь ему не ку
скорее всего нас оставят в зеленой зоне
Мартовский контракт закрыт для торгов )
Спасибо!)
Киви вышел в бай-зону,а я в канадце застрял до след недели. Надеюсь туды-сюды походит и опустится ниже,а там и я разгребусь.
говорил вам ... и себя не послушал дойдет 1,2 евро
там как голова и плечи , хоть и кривые сформировалась.. (сори) месяц смотрите, прощайте вы и мой депозит..(
Парни)
а что вы у меня не спросите я евро/долл покупаю или продаю? )
Парни)
а что вы у меня не спросите я евро/долл покупаю или продаю? )
Мы во внимании - покупаешь ,продаёшь ?
покупаю) Почти с самого низа)
Повода для продаж нет. )
будет перехай.
Думаю оставить позу на выходные или закрыть сейчас )
Мои брокеры уже остановили торговлю ,что хотел не успел,ну да ладно)
Спать ушёл ..... утро вечера мудренее ...