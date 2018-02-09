FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 240

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Sergey Novokhatskiy:

Проверка некоторых догадок... как работает информация зомбо-ящиков (форумов)

Вывод работает!!!

Факт, тот что крупные деляги однозначно прослеживают разные интернет страницы с прогнозами.

Проверял форумы с акциями, валютами: вывод сброс информации работает.

.......‌

Ну  эт  наврятли.. кому оно надо  читать береберду форумов , тем более что то там  анализировать....

Лично я  здесь участников  ветки форума воспринимаю как  людей которым лень вести  собственный дневник  трендуна

+ еще ряд  плюсов
 
Sergey Novokhatskiy:

Проверка некоторых догадок... как работает информация зомбо-ящиков (форумов)

Вывод работает!!!

Факт, тот что крупные деляги однозначно прослеживают разные интернет страницы с прогнозами.

Проверял форумы с акциями, валютами: вывод сброс информации работает.

.......‌

сидит Ку(кл) на форумкУ

делать ведь ему не ку‌

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скорее всего нас оставят в зеленой зоне‌

 

Мартовский контракт закрыт для торгов )

Спасибо!)‌

 

Киви вышел в бай-зону,а я в канадце застрял до след недели. Надеюсь туды-сюды походит и опустится ниже,а там и я разгребусь.

 
а есть хорошая ссылка на  хорошего психолога по трейдингу ? а то я по зернышку собираю а мимо вагоны пролетают (сори пятница святое) спасибо!
 

говорил вам ... и себя не послушал  дойдет 1,2 евро

там как голова и плечи , хоть и кривые сформировалась.. (сори) месяц смотрите, прощайте вы и мой депозит..(

 
tuma_news:

Парни)

а что  вы у меня  не спросите я евро/долл  покупаю или  продаю? )

покупаешь!!! я и так знаю
 
tuma_news:

Парни)

а что  вы у меня  не спросите я евро/долл  покупаю или  продаю? )


Мы во внимании - покупаешь ,продаёшь ?
 
tuma_news:

покупаю) Почти с  самого низа)

Повода для продаж  нет. )

будет перехай.

Думаю оставить позу на выходные или закрыть сейчас )‌


Мои брокеры уже остановили торговлю ,что хотел не успел,ну да ладно)

С‌пать ушёл ..... утро вечера мудренее ...

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