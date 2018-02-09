FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 597
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По евре и продажи до сих пор неплохо идут.
Можно и продажи, никакой разницы
Как никакой???
Можно и продажи, никакой разницы
Как никакой???
))))
Как никакой???
По фунту опорные точки старшего порядка пока вверх стоят, но это пока нет импульса, а там видно будет разворот или продолжать партии на бай. Толерантная валюта своих целей на селе не достигла, фунт растянуло слишком глубоко от изначальных цели 1.3140. Сегодня пипсовал мало так как ожидал и ожидаю резкого импульса на ночь глухой стоп.
Против толпы не пошел фунтик. Похоже хромает оандовская торговля.
Пара поднялась и упала, а за все время даже 50/50 не было.((
Переворачивалась с оглядкой на эти дольки, но увы просели.
долг с Н4:
нижний долг:
Чифа можно продавать с 0.9785
Евру можно покупать с 1.1695
Киви тарится лимитами (картина выше)
бакс опять готов к коррекции:
Чифа можно продавать с 0.9785
Евру можно покупать с 1.1695
Киви тарится лимитами (картина выше)
Киви в работе, фунт уже выбило, по евре пока вниз (там 1.12 есть приберегу пока), чиф выбило.)
бакс опять готов к коррекции:
Фунт еще раз вверх пойду. Что думаете про обновление хая?