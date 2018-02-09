FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 6

[Удален]  

 

Доброго Утро!!! Господа трейдеры!

Анализ основан на гармонических колебаниях рынка...

 

Покупка цель 40 п.п. 

 

Стоп позиция 10 п.п.

 

 

Покупку 20 п.п. Закрою... И продажу открою!


 

Всё закрыл! ИТОГ... (-5) п.п.

 

 

 

 

Короткая позиция (Прибыльной была... 35 п.п. Торговли...)

 

 

Потерянная прибыль... 60 п.п.

 

 
Vladimir Zubov:

Дневки однозначно рулят.

 

1,6700 точно будет. 
 
Добрый день.

Какие прогнозы у вас на евро доллар?

Я предполагаю падение до отметки 1,0450.
 
ViktorGermany:
Как-то мутно всё, нефть не корректируется - похоже еще выше пойдет, йена тоже хочет укрепиться - вот... и куда доллару податься???
