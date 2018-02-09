FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 6
Доброго Утро!!! Господа трейдеры!
Анализ основан на гармонических колебаниях рынка...
Покупка цель 40 п.п.
Стоп позиция 10 п.п.
Покупку 20 п.п. Закрою... И продажу открою!
Всё закрыл! ИТОГ... (-5) п.п.
Короткая позиция (Прибыльной была... 35 п.п. Торговли...)
Потерянная прибыль... 60 п.п.
Дневки однозначно рулят.
Добрый день.