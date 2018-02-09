FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 464
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не так...
сетап есть уже давно, КУКЛ нарисовал цель ТР 0.6758
теперь идет загон в противоход с целью накопления необходимой ликвидности (или хз по каким причинам...)
уровни входа в обратку синие - это возможные разворотные зоны (там у кого - то не хватит бабла)
и все летит в тар тарары...
КУКЛ - победитель!!!
Сейчас притормаживать начнет).
По фунту мысли совпадают, но пойду со стопом (протянет думаю)
Писал уже,еврокросс протащил в другую сторону. Захлопнулся на балансе ордеров. Не хочу далее рисковать,в связи с не понятным положением евры.
Я всё о своей не сбывшейся 4-ке. Как общеизвестно Филлипинцы подкинули Катарской сечи золотишка для эмиссии. Катарцы напечатали 3 трлн баксов в ФРС и в апреле хотели эмиссию сделать,но не тут то было. Похоже Катар раздерут,под видом борьбы с ИГИЛ и золотишко исчезнет в неизвестном направлении. Да и Филлипинец впопыхах пообщался с ВВП и убежал порядок наводить,чтобы не вернуться в свою страну "почётным" туристом.
В итоге,в купе с подобной Малазийской историей,ФРС настрогал бумажек на 4.7 трлн. Вот я и думаю,если "справедливая борьба с финансистом ИГИЛ"(Катар) перейдёт в горячую фазу и золотишко исчезнет(кстати,золото уже на этих событиях подскочило) не взлетит ли бакс,тем придавив евру в пол(4-ю). ???
Ну вообще))) ГЭПы средь бела дня ))))
//фунта касается...
Ну вообще))) ГЭПы средь бела дня ))))
//фунта касается...
разве оно так должно закрывать?
оно же должно закрыть по той цене, которая появилась после гэпа.
я все правильно понимаю?
что бл@? 250 пунктов? кукл совсем ах@@л? ))
и меня закрыло по тейкпрофиту
разве оно так должно закрывать?
оно же должно закрыть по той цене, которая появилась после гэпа.
я все правильно понимаю?
стопы - по факту, тейки - как поставил.
на*балово!
на*балово!