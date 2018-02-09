FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 109

Новый комментарий
 

На счёт пары AUD/USD какие ближайшие прогнозы????????

 
tuma_news:

Роману  передайте-рано купил Евро)

Почему рано?

Он по путам идет. )

 
Movlat Baghiyev:
Если я ее реальную цель скажу вы не обидетесь?
С чего вдруг?
 
tuma_news:
ого, а за что забонили GhostMan ???
Злой он.)))))
 
tuma_news:
ого, а за что забонили GhostMan ???
Ты,видать,не успел прочитать. Он написал в сердцах "Простите,не будете ли вы так добры пройти вот в этот кабинет. Всё подготовлено."
 
tuma_news:

что за кабинет?

ссылка есть?

Модератор удалил. Мовлата он пригласил в свой кабинет,чтоб в тишине кабинетной поговорить о форе. 

.....Ладно,Тума,я смеюсь. Оскорбления он написал,потому и в баньке.

[Удален]  
Спасибо Модератору за Работу ...
 
tuma_news:

только рисунки показывал.Ни с кем не ссорился...

Странно...


Нужно на стыке левого зелёного входить.

Это моё мнение.

свечка инсайдерская  ещё не пала)



спасибо!

Я не верю в инсайд свечу.

Скорее сбой у брокера.

Расстояние тоже небольшое.

Хочу с отктика тоже в бай с б/у попробовать (в большой рост не верю).

 
sterva:

Я не верю в инсайд свечу.

Скорее сбой у брокера.

Расстояние тоже небольшое.

Хочу с отктика тоже в бай с б/у попробовать (в большой рост не верю).

Если так, то пятница будет веселой, особенно для перевернувшихся.
 
tuma_news:

в смысле? те,кто продал ?

Спасибо!

в покупку перевернулись, если я правильно понимаю.
1...102103104105106107108109110111112113114115116...878
Новый комментарий