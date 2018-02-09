FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 109
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На счёт пары AUD/USD какие ближайшие прогнозы????????
Роману передайте-рано купил Евро)
Почему рано?
Он по путам идет. )
Если я ее реальную цель скажу вы не обидетесь?
ого, а за что забонили GhostMan ???
ого, а за что забонили GhostMan ???
что за кабинет?
ссылка есть?
Модератор удалил. Мовлата он пригласил в свой кабинет,чтоб в тишине кабинетной поговорить о форе.
.....Ладно,Тума,я смеюсь. Оскорбления он написал,потому и в баньке.
только рисунки показывал.Ни с кем не ссорился...
Странно...
Нужно на стыке левого зелёного входить.
Это моё мнение.
свечка инсайдерская ещё не пала)
спасибо!
Я не верю в инсайд свечу.
Скорее сбой у брокера.
Расстояние тоже небольшое.
Хочу с отктика тоже в бай с б/у попробовать (в большой рост не верю).
Я не верю в инсайд свечу.
Скорее сбой у брокера.
Расстояние тоже небольшое.
Хочу с отктика тоже в бай с б/у попробовать (в большой рост не верю).
в смысле? те,кто продал ?
Спасибо!