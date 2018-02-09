FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 497

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Я Киви жду у цели...
 
Lesorub:
Я Киви жду у цели...

Внизу?

 
sterva:

Внизу?

Сначала верхний долг. Бай объемом селлов. ТР 0.7394
 
Sergey Novokhatskiy:

там готовится сюрприз уже писал, поэтому вторые сутки пипса на нашей паре просто радует и в лонг, и в шорт.

Но уже сегодня вечером или завтра с пипсой завязываю, всё же уйду на "забор".

Кто может похвастать таким:

Profit Factor: 2255.58

n/a

Сергей, я уже год как не беру минус

И мне кажется что евра на это злится, ну и сражаться пытается.

Я же не зря как то с пару месяцев назад писал - сыграла в орлянку.

Вчера тоже пыталась...

Ну и плюсом, по моему, риск того что будет армагеддон по еврику уменьшился. И даже где то уже скорее всего нет - не будет его.
 
Renat Akhtyamov:

n/a

Сергей, я уже год как не беру минус

И мне кажется что евра на это злится, ну и сражаться пытается.

Я же не зря как то с пару месяцев назад писал - сыграла в орлянку.

Вчера тоже пыталась...

Ну и плюсом, по моему, риск того что будет армагеддон по еврику уменьшился. И даже где то уже скорее всего нет - не будет его.

Везет       


Давайте и Ваш фактор посмотрим профит...

 

я же написал - n/a. Это он и есть

 

я вот ожидаю завтра по GBPUSD движения к 1.30000, возможен подъем до 1.31000, но для дальнейшей консолидации как мне кажется, нужны новости 

 
avotum:

я вот ожидаю завтра по GBPUSD движения к 1.30000, возможен подъем до 1.31000, но для дальнейшей консолидации как мне кажется, нужны новости 


5+

 

Да, сбор долгов...


ТР 1.2342 общий по дневкам!!!

 

Чиф долг не забрал, Евра вверх...


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