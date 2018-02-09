FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 497
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Я Киви жду у цели...
Внизу?
Внизу?
там готовится сюрприз уже писал, поэтому вторые сутки пипса на нашей паре просто радует и в лонг, и в шорт.
Но уже сегодня вечером или завтра с пипсой завязываю, всё же уйду на "забор".
Кто может похвастать таким:
n/a
Сергей, я уже год как не беру минус
И мне кажется что евра на это злится, ну и сражаться пытается.
Я же не зря как то с пару месяцев назад писал - сыграла в орлянку.
Вчера тоже пыталась...Ну и плюсом, по моему, риск того что будет армагеддон по еврику уменьшился. И даже где то уже скорее всего нет - не будет его.
n/a
Сергей, я уже год как не беру минус
И мне кажется что евра на это злится, ну и сражаться пытается.
Я же не зря как то с пару месяцев назад писал - сыграла в орлянку.
Вчера тоже пыталась...Ну и плюсом, по моему, риск того что будет армагеддон по еврику уменьшился. И даже где то уже скорее всего нет - не будет его.
Везет
Давайте и Ваш фактор посмотрим профит...
я же написал - n/a. Это он и есть
я вот ожидаю завтра по GBPUSD движения к 1.30000, возможен подъем до 1.31000, но для дальнейшей консолидации как мне кажется, нужны новости
я вот ожидаю завтра по GBPUSD движения к 1.30000, возможен подъем до 1.31000, но для дальнейшей консолидации как мне кажется, нужны новости
5+
Да, сбор долгов...
ТР 1.2342 общий по дневкам!!!
Чиф долг не забрал, Евра вверх...