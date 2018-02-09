FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 7
Фунта взяла супротив дневного тренда 22875. В зону отбоя сейчас войдет.
Ниже будет еще возьму.)
https://www.youtube.com/watch?v=q5ChK_YmAmo
Спасибо 2250 отложку выставлю, но думаю мы в обычном отливе и верх будет первым.
Доживем до пнд. поглядим.)))
мож, еще седня, поглядим...
Японцев закрыла.
Начали рекомендовать покупки, а это иногда подозрительно.
Луня пока держу.)
и Вы всем верите?
пишу же, бай сигнал дневной...
Дело не в этом.
Когда громко кричат "продавайте" сами тихо покупают.
КУКЛ есть КУКЛ:
