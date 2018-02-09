FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 7

Фунта взяла супротив дневного тренда 22875. В зону отбоя сейчас войдет.

Ниже будет еще возьму.) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q5ChK_YmAmo



 
 Спасибо 2250 отложку выставлю, но думаю мы в обычном отливе и верх будет первым.

Доживем до пнд. поглядим.))) 

 
мож, еще седня, поглядим...


 
Японцев закрыла.

Начали рекомендовать покупки, а это иногда подозрительно.

Луня пока держу.) 

 
и Вы всем верите?


 
пишу же, бай сигнал дневной...


 
Дело не в этом.

Когда громко кричат "продавайте" сами тихо покупают.

 
КУКЛ есть КУКЛ:


 
Здесь на нашей форе нет обманщиков... никто ничего не утверждает 100%%...Нельзя так думать о людях - ведь никто ничего не знает наперед, только предполагают, но есть у каждого свои знания и интуиция, женщин особенно отличает супер интуитивное чутье, как у кошек... конечно в торговле, тем более такой рискованной, нужно быть очень осторожной...  Ведь многие думали, что будет Хиллари... а вышел Трамп... тоже проделки кукловода...что хотел сказать сам не понял...))
