FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 618

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Lesorub:

Отчетов не будет.

Вот двусторонняя рельса:


Эти качели я за два часа до их появления уже знал пост выше вот только их формирование может быть разное. Долго срок показывает 1.3040-1.2920 верх выше 1.3700 с двумя модифи, 1 с остановками второй плавный и короткий  верх до 1.3400 и низ далее верх после целей на долго сроке. Сейчас только ждать текущих пробоев мин или макс чтобы точно занять торговую позицию при накоплении. Мне нужны были файлы от вас для точной калибровки входов  и выходов хотя бы за год, нет так нет буду перебирать ценовые данные исходя из текущих данных.

 

Вход по Еврофунту:


 

Вход по нефти:


 

Какие порядки Лесоруб?

Я по тихому пока снимаю  КЭШ.
Файлы:
2017-10-17_185635.png  23 kb
2017-10-17_190506.png  17 kb
 
Rustam Galkeev:

Какие порядки Лесоруб?

Я по тихому пока снимаю  КЭШ.

Никаких...



 
Lesorub:

Никаких...


Готов? Уверен? Если долго срок то песня другая с модифи 1 или 2,т.е выше ниже кроем ? Приоритет пост  выше низ в реале крыть буду.... в ре5але модифи  50% на  50 % и новая партия. Готов в реале ? С разу снимаем?

Подсказка нужна?

 
Rustam Galkeev:

Готов? Уверен? Если долго срок то песня другая с модифи 1 или 2,т.е выше ниже кроем ? Приоритет пост  выше низ в реале крыть буду.... в ре5але модифи  50% на  50 % и новая партия. Готов в реале ? С разу снимаем?

Подсказка нужна?

Какая подсказка, если вы сами с собой разговариваете...

Я вообще не понимаю ваш слэнг.

 
Lesorub:

Где смайлик взял?

 
Mickey Moose:

Где смайлик взял?

Какой? У меня их пару десятков есть...

 
Lesorub:

Какой? У меня их пару десятков есть...


я про сам принцип, откуда их берешь

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