FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 529

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Было 90, осталось 50 ...      



 
Lesorub:

Было 90, осталось 50 ...      




Чего? $,млн. р

 
sterva:

Чего?

пунктов...

вчера на 1.2951 надо было закрыть

 

Кстати, по КИВИ можно вставать в набор позы до 0.7453...  

Buy 0.7316 ...

 

пора и честь знать...


 
Renat Akhtyamov:


 
Lesorub:

Кстати, по КИВИ можно вставать в набор позы до 0.7453...  

Buy 0.7316 ...


Спасибо.

Сегодня собиралась вместе с ауди набирать.)

 
Lesorub:


По чифу балуются... Не верь глазам своим)

Сначала улетели вверх, счас вниз.

Еврик не отреагировал ни там, ни сям.

Всё норм. Два липовых движения.

Цена как была 9680, так и осталась.
 

Первый пошел...


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