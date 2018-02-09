FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 529
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Было 90, осталось 50 ...
Было 90, осталось 50 ...
Чего? $,млн. р
Чего?
пунктов...
вчера на 1.2951 надо было закрыть
Кстати, по КИВИ можно вставать в набор позы до 0.7453...
Buy 0.7316 ...
пора и честь знать...
пора и честь знать...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.07.28 05:10Чиф пошел вверх, евра не упала ))))
Кстати, по КИВИ можно вставать в набор позы до 0.7453...
Buy 0.7316 ...
Спасибо.
Сегодня собиралась вместе с ауди набирать.)
По чифу балуются... Не верь глазам своим)
Сначала улетели вверх, счас вниз.
Еврик не отреагировал ни там, ни сям.
Всё норм. Два липовых движения.Цена как была 9680, так и осталась.
Первый пошел...