FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 755
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че там Чиф задергался туда - сюда ???
Помнится покупать надо было, но пока рано(((.
Благодаря советам старых и опытных на покупке бакса хочу навар собрать. Пока потери по всем фронтам.
Ладно господа.
Я в аут на недельку.
Бакс в покупке. Терминал открывать, только время терять. Ваше здоровье господа.
Ладно господа.
Я в аут на недельку.
Бакс в покупке. Терминал открывать, только время терять. Ваше здоровье господа.
Ладно господа.
Я в аут на недельку.
Бакс в покупке. Терминал открывать, только время терять. Ваше здоровье господа.
Видимо будет дольше
Человеку, который всё понял не нужны чужие картинки - у него есть свои.
Человек, который всё понял - понял это до того, как ему нарисовали красной краской путь
Человек, который всё понял - понял это до того, как его 20 раз ткнули носом
Человек, который всё понял не лижет блюдо незнакомому плакату, приняв его за своего кумира
Учитесь жить своей головой, отроки, и не сотворите себе кумиров. Они не вечныЗагнул, так загнул
Чо молчишь про черную пятницу?
Выходной?
А про стахостик скажу так. Нравится - пользуй.
Я индюки уже давно забросил
Тума дал прогноз по евро 1.1880.
Соглашусь с ним, т.к. покупателей стало больше по сравнению с поза-вчерашним днем. Это ближайшая цель.
Но это не предел.
Я пока за 1.2
Человеку, который всё понял не нужны чужие картинки - у него есть свои.
Человек, который всё понял - понял это до того, как ему нарисовали красной краской путь
Человек, который всё понял - понял это до того, как его 20 раз ткнули носом
Человек, который всё понял не лижет блюдо незнакомому плакату, приняв его за своего кумира
Учитесь жить своей головой, отроки, и не сотворите себе кумиров. Они не вечныЗагнул, так загнул
Доброго дня, всем! Так и отроки не вечны
я понял, что ты ничего не понял(ну как всегда)
сегодня сильно вниз дороги нет. и сильно вверх тоже. ждём следующую неделю
конструктив!? респектую!
если на сегодня, то я за верх...
тебе ли жаловаться...? ты ж всепонимающий:
красным не подчеркнул - сам допетришь
дык могучий - уже смог, а могущий - еще нет, в перспективе у него тока
радоваться надо что недословно назвал
)