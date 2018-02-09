FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 755

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Lesorub:

че там Чиф задергался туда - сюда ???


Помнится покупать надо было, но пока рано(((.

Благодаря советам старых и опытных на покупке бакса хочу навар собрать. Пока потери по всем фронтам.

 

Ладно господа.

Я в аут на недельку.

Бакс в покупке. Терминал открывать, только время терять. Ваше здоровье господа.

 
vaz:

Ладно господа.

Я в аут на недельку.

Бакс в покупке. Терминал открывать, только время терять. Ваше здоровье господа.

 
vaz:

Ладно господа.

Я в аут на недельку.

Бакс в покупке. Терминал открывать, только время терять. Ваше здоровье господа.


Видимо будет дольше


 
nahdi:

Человеку, который всё понял не нужны чужие картинки - у него есть свои.
Человек, который всё понял - понял это до того, как ему нарисовали красной краской путь
Человек, который всё понял - понял это до того, как его 20 раз ткнули носом
Человек, который всё понял не лижет блюдо незнакомому плакату, приняв его за своего кумира

Учитесь жить своей головой, отроки, и не сотворите себе кумиров. Они не вечны

Загнул, так загнул

Чо молчишь про черную пятницу?

Выходной?

А про стахостик скажу так. Нравится - пользуй.

Я индюки уже давно забросил

 

Тума дал прогноз по евро 1.1880.

Соглашусь с ним, т.к. покупателей стало больше по сравнению с поза-вчерашним днем. Это ближайшая цель.

Но это не предел.

Я пока за 1.2

 
nahdi:

Человеку, который всё понял не нужны чужие картинки - у него есть свои.
Человек, который всё понял - понял это до того, как ему нарисовали красной краской путь
Человек, который всё понял - понял это до того, как его 20 раз ткнули носом
Человек, который всё понял не лижет блюдо незнакомому плакату, приняв его за своего кумира

Учитесь жить своей головой, отроки, и не сотворите себе кумиров. Они не вечны

Загнул, так загнул

Доброго дня, всем!  Так и отроки не вечны

 
nahdi:
я понял, что ты ничего не понял(ну как всегда)
Могучий, у меня есть стратегия и я не жалуюсь.
 
nahdi:
сегодня сильно вниз дороги нет. и сильно вверх тоже. ждём следующую неделю

конструктив!? респектую!
если на сегодня, то я за верх...



 
nahdi:
тебе ли жаловаться...? ты ж всепонимающий:
красным не подчеркнул - сам допетришь

дык могучий - уже смог, а могущий - еще нет, в перспективе у него тока

радоваться надо что недословно назвал

)

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