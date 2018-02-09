FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 193

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tuma_news:

Ренат)

Ты скажи, что  с Евро делать сейчас )

Спасибо!

Продавать, смело.
 
achtopridumat:

просто график всегда возвращается туда где он не был - буду придерживаться этой стратегии (хотя бы до сентября)

Если бы так было,то цена ходила бы по квадрату)))

А цена делает и перехай, и перелой, что  уже намекает на то, что цена кривая синусоида.

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:
Продавать, смело.

хорошо, спасибо)

я тут купил минимальным )

 
tuma_news:

хорошо, спасибо)

я тут купил минимальным )

ещё выгоднее купишь

)

выше мне настоящий веер показали. Читал?

Вот и будет у тебя такое же...

// осталось Ишима выдрать из кустиков...

 

есть у меня парочка мест...


 
Renat Akhtyamov:

ещё выгоднее купишь

)

выше мне настоящий веер показали. Читал?

Вот и будет у тебя такое же...

// осталось Ишима выдрать из кустиков...

у меня всё хорошо )

спасибо )

 
tuma_news:

у меня всё хорошо )

спасибо )

Тума, я не сомневаюсь. Я не хотел подколоть.

Там совсем про другое

 
Renat Akhtyamov:
не будет он троллить, когда трезвым придет. Иначе забанят.

В смысле бухих тут не банят? О-у! Буду знать.

Айдлер и Зорич знатно выступали под энтим делом,но чё то пропали.

Мож есть,да маски другие надели.

 

 
Renat Akhtyamov:

Тума, я не сомневаюсь. Я не хотел подколоть.

Там совсем про другое

рассказывай, не нужно ребусов)

Спасибо)

 
 Реинкарнация,за реинкарнацией :-)
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