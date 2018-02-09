FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 193
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Ренат)
Ты скажи, что с Евро делать сейчас )
Спасибо!
просто график всегда возвращается туда где он не был - буду придерживаться этой стратегии (хотя бы до сентября)
Если бы так было,то цена ходила бы по квадрату)))
А цена делает и перехай, и перелой, что уже намекает на то, что цена кривая синусоида.
Спасибо!
Продавать, смело.
хорошо, спасибо)
я тут купил минимальным )
хорошо, спасибо)
я тут купил минимальным )
ещё выгоднее купишь
)
выше мне настоящий веер показали. Читал?
Вот и будет у тебя такое же...
// осталось Ишима выдрать из кустиков...
есть у меня парочка мест...
ещё выгоднее купишь
)
выше мне настоящий веер показали. Читал?
Вот и будет у тебя такое же...
// осталось Ишима выдрать из кустиков...
у меня всё хорошо )
спасибо )
у меня всё хорошо )
спасибо )
Тума, я не сомневаюсь. Я не хотел подколоть.
Там совсем про другое
не будет он троллить, когда трезвым придет. Иначе забанят.
В смысле бухих тут не банят? О-у! Буду знать.
Айдлер и Зорич знатно выступали под энтим делом,но чё то пропали.
Мож есть,да маски другие надели.
Тума, я не сомневаюсь. Я не хотел подколоть.
Там совсем про другое
рассказывай, не нужно ребусов)
Спасибо)