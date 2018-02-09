FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 441

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Renat Akhtyamov:

Да, евро.

Нуууу, сегодня - нет, не была есессно.

Покупку не закрою, пока тут не будет 50/50

А вверх/вниз - это кукел бесится, новечков развлекает


Запомним твои слова и картиночку.


 
Darirunu:



То есть  как танец самца)))Четкие движения  и малеькими спредами 

танец самца...   


было: 

стало:



 

довесок по Киви:             



 
Renat Akhtyamov:

50 пунктов не в силах вытерпеть?

Пересмотрите риск..

да, если бы там выдержал просадку, то цена вернулась бы.
 

терпение и труд...

профит возьмут...

 

на завтра маляська:



 
danminin:
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.







по британцу. версия падения 25 числа.

ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.



Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости хоты бы с двумя знаками восклицания.

цитата

"Пара продолжает плавное снижение на волне ожидания роста ставок Федрезервом по итогам заседания 13-14 июня, а также вчерашнего заявления М. Драги, в котором он в очередной раз подтвердил, что ЕЦБ не будет менять курс денежно-кредитной политики в ближайшем обозримом будущем."

конец цитаты

Поэтому коллеги с чего дорожать Евро когда ставки остаются на 0 уровне а по Американцу уже повышены в марте, и еще дважды ожидается повышение...и технический анализ указывает нам на перекупленность пары и вершину рынка, и фундаментальный расклад ясен только по одной существенной разницы в процентных ставках двух валют...

 
Lesorub:

терпение и труд...

профит возьмут...

кукл увидел вашу картинку, и пульнул вам шпильку ))
 
danminin:
кукл увидел вашу картинку, и пульнул вам шпильку ))

кукл осерчал.... показывает на что способен. хорошо, 65 пунктов - зачёт! учтём.

 
Lesorub:
не все коту масленница...


Намного лучше, чем месяц в просадке.

Фунт пока вниз лучше торговать)

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