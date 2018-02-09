FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 441
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Да, евро.
Нуууу, сегодня - нет, не была есессно.
Покупку не закрою, пока тут не будет 50/50
А вверх/вниз - это кукел бесится, новечков развлекает
Запомним твои слова и картиночку.
То есть как танец самца)))Четкие движения и малеькими спредами
танец самца...
было:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.05.30 06:38
первый пошел...
стало:
довесок по Киви:
50 пунктов не в силах вытерпеть?
Пересмотрите риск..
терпение и труд...
профит возьмут...
на завтра маляська:
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.
по британцу. версия падения 25 числа.
ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.
Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости хоты бы с двумя знаками восклицания.
цитата
"Пара продолжает плавное снижение на волне ожидания роста ставок Федрезервом по итогам заседания 13-14 июня, а также вчерашнего заявления М. Драги, в котором он в очередной раз подтвердил, что ЕЦБ не будет менять курс денежно-кредитной политики в ближайшем обозримом будущем."
конец цитаты
Поэтому коллеги с чего дорожать Евро когда ставки остаются на 0 уровне а по Американцу уже повышены в марте, и еще дважды ожидается повышение...и технический анализ указывает нам на перекупленность пары и вершину рынка, и фундаментальный расклад ясен только по одной существенной разницы в процентных ставках двух валют...
терпение и труд...
профит возьмут...
кукл увидел вашу картинку, и пульнул вам шпильку ))
кукл осерчал.... показывает на что способен. хорошо, 65 пунктов - зачёт! учтём.
не все коту масленница...
Намного лучше, чем месяц в просадке.
Фунт пока вниз лучше торговать)