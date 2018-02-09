FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 189

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achtopridumat:

блин хоть опровергните мои наблюдения за историей, что за тишина????????????

так и будет, как написал в предыдущем посте - 1,2 с большими просадками.
 
Myth_TGL:

да я пью по пятницам=) как и всегда.. =) 

ждём проверки твоего прогноза...  

тоесть сейчас ты предлагешь торговать в сел до 1,35 ??? 

нет, и даже не 1,35

куда смотришь?

 

я пью по пятницам и решил заработать на бухло) ну не ужели вы не знаете про разрыв свечей??????

 
Myth_TGL:
@Renat Akhtyamov ты проще скажи с текущих то куда??? и сколько просадка..
Удалил твой пост с нецензурщиной... Не надо - не стоит оно того ;)
 
Artyom Trishkin:
Удалил твой пост с нецензурщиной... Не надо - не стоит оно того ;)

И я удалил свой ответ.

Пусть продолжит разговаривать со стаканом.

 
Myth_TGL:
реально

Не реально года до 20-го.

Потолок 095, максимум 1040 шпилькой и паритет, потом 0.9, 0.85. Вся любовь. 

 

Заход вверх возможен, но не обязателен.

Вот вам карта, шоб не блудили) 

 
pridurok:
Не реально года до 20-го.

как там свеча будет лететь как ракета!

 
июнь максимум!
 
впрочем мне как школьнику радостно и направление угадать))))
 
achtopridumat:

как там свеча будет лететь как ракета!

Ты знаешь больной я, будущего не вижу, но вниз смотри, вверх голову не задирай.
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