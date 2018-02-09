FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 189
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блин хоть опровергните мои наблюдения за историей, что за тишина????????????
да я пью по пятницам=) как и всегда.. =)
ждём проверки твоего прогноза...
тоесть сейчас ты предлагешь торговать в сел до 1,35 ???
нет, и даже не 1,35
куда смотришь?
я пью по пятницам и решил заработать на бухло) ну не ужели вы не знаете про разрыв свечей??????
@Renat Akhtyamov ты проще скажи с текущих то куда??? и сколько просадка..
Удалил твой пост с нецензурщиной... Не надо - не стоит оно того ;)
И я удалил свой ответ.
Пусть продолжит разговаривать со стаканом.
реально
Не реально года до 20-го.
Потолок 095, максимум 1040 шпилькой и паритет, потом 0.9, 0.85. Вся любовь.
Заход вверх возможен, но не обязателен.
Вот вам карта, шоб не блудили)
Не реально года до 20-го.
как там свеча будет лететь как ракета!
как там свеча будет лететь как ракета!