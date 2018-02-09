FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 613
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Илюша - и есть продукт троллинга.
Микроклимата существовавшего некоторое время назад.
Эффект бабочки.
Но все могло быть иначе...
По моему вы уж слишком категоричны.
За несколько лет я столько раз слышал это от многих.
Смирись)))
По моему вы уж слишком категоричны.
Категоричен я был со своим любимым Учителем. Тантрик-Ишим-Туф...
Вот это был человечище! Где ОН сейчас, как ОН сейчас)))
Смирись)))
Ваще не парюсь ни о чем...
За несколько лет я столько раз слышал это от многих.
Но в Форбсе одни и те же лица...
Так что давайте лучше про хорошую музыку и хороших девушек.
Лесоруб они есть, но бывают очень редко. Вот к примеру из истории /шаг 20/ одна из комбинация по фунту : макс 1.2139/мин 1.2113/26п/макс 1.2148/35п/мин 1.2118/30п/ макс 1.2153/35п/ мин 1.2092/61п/макс 1.2161/69п/мин 1.2137/24п/. Теперь делаем моделирование через два шага 1.2139- 1.2118(т.е из большего вычитаем меньшее)=21п + последующие пункты 35(1.2153)= 56п теперь вычитаем из предыдущего макс 1.2148 и получаем число 1.2092(61п). Можно и по другому с моделировать через шаг 1.2139 - 1.2118= 21п, 1.2153-1.2113= 40, 21+ 40= 1.2153-61 п = (1.2092). Такие комбинации встречаются не часто, особенно они знакомы кто работает по зигзагу.
Категоричен я был со своим любимым Учителем. Тантрик-Ишим-Туф...
Вот это был человечище! Где ОН сейчас, как ОН сейчас)))
Да, я помню его, это был гигант мысли....И все таки вы слишком категоричны в своих суждениях, наезжать на них, это все равно что наезжать на младенцев за то что они не знают высшей математики....
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Хорошая иллюстрация к этой теме.
Мама, что ты плачешь...
Итак, предлагаю вернуться к теме!
На очереди рассмотрение планов по паре EURJPY с целью извлечения прибыли в 300 п.
Какая есть мысля???