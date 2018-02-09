FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 2
Фомки на носу, все по ... барабану...
Похоже не туда!
С фунтом сейчас не так просто, экономика последнее время развивается, данные выходят хорошие, а вот перспективы брексита "валят" фунт. В итоге экономически он готов расти, а вот фундаментально из-за брексита - падать, вот и гоняет вверх-вниз. Если с евро всё понятно, то с фунтом в ближайшей перспективе - размыто. Техника гласит падение, то есть на любом коррекционном росте только продавать.
а что Вам понятно с Евро?
ну как, понятно что ничего не понятно.
евро как всегда в своем духе
Вроде вот, побродила в канале почти два года, и пора с него выходить, хотя уже и так с него вышла, пора просто идти дальше вниз
Покупка!
На мой взгляд! В не биржевая торговля... И экономика!!! Две разные вещи.
Покупка!
Мало лотов!
Во избежание вчерашних ошибок ...
Закрою покупку. Открою продажу!