FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 567
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Чудят действительно со свопами...
Похоже делают как удобнее.
Я только об этом здесь читаю, но ни разу такого не встречал на практике. Своп - величина фиксированная, и зависит от процентных ставок. Ставки то не меняют центробанки раз в два часа, откуда изменения свопов? Что-то здесь не то)
Стренжер, это ты в новой форме?
Я здесь уже прогнозил вниз.До 0,8550.
Но Ренат не верит в перелой 1,04 даже )))
И солить рано начали.Цена ещё сходит вверх.
Спасибо!
До понедельника всем )
Один скромный вопрос. Ждать сколько?
Уже обсуждали. Можно смело оценить один евро в 100 долларов. Все равно никто не доживет.))))))))))
Мне было просто интересно закроется тот гэп или нет, он закрылся хотя мне и говорили что пройдет пол века. График(Рафик) говорит нам, что щас все пойдет вниз и тянет его другой гэп еще больший чем 1,2(и да я буду рад если все будут стоять в покупках). Не важно сколько пройдет времени ГЭП ЗАКРОЕТСЯ это как спринтер и марофонец!!! каждый рассчитывает свои силы на любимую дистанцию. Всем профита.
Не было печали с бомбой подкачали.
Сейчас енку корейцы укрепят.
Водородная бомба- на гэп потянет?.
И снова здрасте...
Лунь протестировал 1.2338, куплен парой ордеров...
USDJPY
Buy limit 108.24
TP 110.66
(уточнится завтра)
Лунь протестировал 1.2338, куплен парой ордеров...
Большим грязным тапком ему по одному месту ему за такую просадку.)
Там ставка завтра. Легко 1.21 поймать.
Большим грязным тапком ему по одному месту за такую просадку.)
Там ставка завтра. Легко 1.21 поймать.
Вы знаете людей, кто торгует без просады?
На Луне хорошее место для покупок, почему бы и нет?
И нефть на уровне, можно набирать продажи.