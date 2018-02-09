FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 567

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sterva:

Чудят действительно со свопами...

Похоже делают как удобнее.

Я только об этом здесь читаю, но ни разу такого не встречал на практике. Своп - величина фиксированная, и зависит от процентных ставок. Ставки то не меняют центробанки раз в два часа, откуда изменения свопов? Что-то здесь не то)

 
Зульфия Ахтямова:

Стренжер, это ты в новой форме?

Я здесь уже прогнозил вниз.До 0,8550.

Но Ренат не верит в перелой 1,04 даже )))

И солить рано  начали.Цена ещё сходит вверх.

Спасибо!

До понедельника  всем )

нет не он
 
sterva:

Один скромный вопрос. Ждать сколько?

Уже обсуждали. Можно смело оценить один евро в 100 долларов. Все равно никто не доживет.))))))))))

Мне было просто интересно закроется тот гэп или нет, он закрылся хотя мне и говорили что пройдет пол века. График(Рафик) говорит нам, что щас все пойдет вниз и тянет его другой гэп  еще больший чем 1,2(и да  я буду рад если все будут стоять в покупках). Не важно сколько пройдет времени ГЭП ЗАКРОЕТСЯ это как спринтер и марофонец!!! каждый рассчитывает свои силы на любимую дистанцию. Всем профита.

 
https://youtu.be/96X0KMdv0LY
The Strangers perform The Scorpions Holiday
The Strangers perform The Scorpions Holiday
  • 2008.02.19
  • www.youtube.com
The Strangers was one of the first top class rock groups from Pune, winning their first All India Competition way back in 1984. The Band members got together...
 

Не было печали с бомбой подкачали.

Сейчас енку корейцы укрепят.

Водородная бомба- на гэп потянет?.

 

И снова здрасте...


 

Лунь протестировал 1.2338, куплен парой ордеров...


 

                                USDJPY

                         Buy limit 108.24

                             TP 110.66

                      (уточнится завтра)

 
Lesorub:

Лунь протестировал 1.2338, куплен парой ордеров...



Большим грязным тапком ему по одному месту ему за такую просадку.)

Там ставка завтра. Легко 1.21 поймать.

 
sterva:

Большим грязным тапком ему по одному месту за такую просадку.)

Там ставка завтра. Легко 1.21 поймать.

Вы знаете людей, кто торгует без просады?

На Луне хорошее место для покупок, почему бы и нет?


И нефть на уровне, можно набирать продажи.

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