FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 176
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Евро
от 1,0685-1,07
вниз до 1,06-1,0615
потом снова вверх
спасибо!
Почему Евразов?
Могут Турцию позвать, Китай перспективно, транс-атлантику.
Соответственно Евротур, Еврокит, Евротанс......
ВАЗик,спасибо за душевную доброту......но,увы,перспективные направления,особенно долгосрочные,Маркет блокирует (-)свопом. На основной паре,это как правило,наблюдается. Даже маленький (-)своп,с 2-мя нолями впереди,через полгода убьёт счёт,как минимум переведёт в отрицательный баланс.
P.S. От себя добавлю шёпотом-кто указывает на обратное-гони их от себя нах! Они или вообще не торгуют или сливают ещё в краткосроке или на демке фейкуют.
всегда пожалуйста - вы главное в строках стёба находите пожалуйста крупицы истины
а если кроме шуток - буквально пол часа назад смотрел карту. Китай неплохо было бы объединить с Монголами и Казахами... Тайцами и иже с ними. Разбрелись узкоглазые и желтолицые по свету(я не расист). А они так близко друг к другу - сам Бог велел
З.Ы. Про Россию в Евросоюзе уже давно писал. Кстати не замечали тонкий намек - Россия в часовых поясах куды входит? Москва в частности
а если кроме шуток - буквально пол часа назад смотрел карту. Китай неплохо было бы объединить с Монголами и Казахами... Тайцами и иже с ними. Разбрелись узкоглазые и желтолицые по свету(я не расист). А они так близко друг к другу - сам Бог велел
З.Ы. Про Россию в Евросоюзе уже давно писал. Кстати не замечали тонкий намек - Россия в часовых поясах куды входит? Москва в частности. Подсказонька - остальные регионы - Азия!!!
Чем для США может закончится торговая война с Китаем.
Только долларовой налички по карманам у ниших китайцев 140 миллионов. Скинув еще долговые посадят США в большую лужу, остальные только поддержат.
Индусы это уже несколько другая раса чтоли...(не шарю). И Армяне туда же. Да и нам с ними со всеми делать нечего. Ну а так - все люди братья(кроме шуток)
А по другому Цивилизацию не успокоить,на мой муравьиный взгляд. Финансовый пузырь Атлантов-Масонов-Томплиеров надо сбалансировать ещё большим пузырём Евразиев(скажем). В какие ворота это лезет-не прошло века после такой бойни и снова перед бойней стоим,не говоря уже о горячих точках,которые не прекращались.
Неужели по законам Вселенной Разум неизбежно себя пожирает пороками?
Евро
от 1,0685-1,07
вниз до 1,06-1,0615
потом снова вверх
спасибо!
Регулятор намерен ввести требования к раскрытию информации офшорными форекс-дилерами, предлагающими свои услуги в России. Сейчас они могут не соблюдать законодательство «О рынке форекс», что приводит к нарушениям прав гражда
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/16/02/2017/58a5a29e2ae59644bdc42909?from=main
У Вас есть деньги.
Тогда мы идем к Вам.)
Привет всем труженникам котировки и с пятницей Вас!!!
Побольше всем профита и поменьше лосей...
Вот такенный диапазон нарисовался на седня: