FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 176

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Евро

от 1,0685-1,07

вниз до 1,06-1,0615

потом снова вверх

спасибо!


 
mmmoguschiy-new:

В 90-х всех трясло, и Европу в том числе. На тот момент они объединились. Сейчас снова трясет всех. И чего - распадаться теперь? Думаю надо новый союз создавать - Евразов 

Почему Евразов?

Могут Турцию позвать, Китай перспективно, транс-атлантику.

Соответственно Евротур, Еврокит, Евротанс...... 

 
vaz:

ВАЗик,спасибо за душевную доброту......но,увы,перспективные направления,особенно долгосрочные,Маркет блокирует (-)свопом. На основной паре,это как правило,наблюдается. Даже маленький (-)своп,с 2-мя нолями впереди,через полгода убьёт счёт,как минимум переведёт в отрицательный баланс. 

P.S. От себя добавлю шёпотом-кто указывает на обратное-гони их от себя нах! Они или вообще не торгуют или сливают ещё в краткосроке или на демке фейкуют. 

 
mmmoguschiy-new:
всегда пожалуйста - вы главное в строках стёба находите пожалуйста крупицы истины 
А-а-а! Спасибо,буду внимательней!
 
mmmoguschiy-new:
а если кроме шуток - буквально пол часа назад смотрел карту. Китай неплохо было бы объединить с Монголами и Казахами... Тайцами и иже с ними. Разбрелись узкоглазые и желтолицые по свету(я не расист). А они так близко друг к другу - сам Бог велел

З.Ы. Про Россию в Евросоюзе уже давно писал. Кстати не замечали тонкий намек - Россия в часовых поясах куды входит? Москва в частности
Грезил как-то. Не с Белорусами и Армянами бы,а с Китаем и Индией! Вот вам и возврат Ариев на просторы Евразии. Страна в несколько миллиардов населения со своей валютой....и пусть весь мир подождёт! Наверняка на высшем уровне об этом разговаривали,но не всё так просто,наверное.
 
mmmoguschiy-new:
а если кроме шуток - буквально пол часа назад смотрел карту. Китай неплохо было бы объединить с Монголами и Казахами... Тайцами и иже с ними. Разбрелись узкоглазые и желтолицые по свету(я не расист). А они так близко друг к другу - сам Бог велел

З.Ы. Про Россию в Евросоюзе уже давно писал. Кстати не замечали тонкий намек - Россия в часовых поясах куды входит? Москва в частности. Подсказонька - остальные регионы - Азия!!!

Чем для США может закончится торговая война с Китаем.

Только долларовой налички по карманам у ниших китайцев 140 миллионов. Скинув еще долговые посадят США в большую лужу, остальные только поддержат. 

 
mmmoguschiy-new:
Индусы это уже несколько другая раса чтоли...(не шарю). И Армяне туда же. Да и нам с ними со всеми делать нечего. Ну а так - все люди братья(кроме шуток)

А по другому Цивилизацию не успокоить,на мой муравьиный взгляд. Финансовый пузырь Атлантов-Масонов-Томплиеров надо сбалансировать ещё большим пузырём Евразиев(скажем). В какие ворота это лезет-не прошло века после такой бойни и снова перед бойней стоим,не говоря уже о горячих точках,которые не прекращались.

Неужели по законам Вселенной Разум неизбежно себя пожирает пороками? 

 
tuma_news:

Евро

от 1,0685-1,07

вниз до 1,06-1,0615

потом снова вверх

спасибо!


Из кросса веер выбило б/у,видимо основная загрузка угля в вагоны будет выше. Не поверишь,рассматриваю шорт евры. Надеюсь,тейк может пониже.
 

Регулятор намерен ввести требования к раскрытию информации офшорными форекс-дилерами, предлагающими свои услуги в России. Сейчас они могут не соблюдать законодательство «О рынке форекс», что приводит к нарушениям прав гражда

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/16/02/2017/58a5a29e2ae59644bdc42909?from=main

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Регулятор намерен ввести требования к раскрытию информации офшорными форекс-дилерами, предлагающими свои услуги в России. Сейчас они могут не соблюдать законодательство «О рынке форекс», что приводит к нарушениям прав граждан ЦБ планирует ввести требования к деятельности иностранных форекс-компаний, оказывающих услуги россиянам. Для этого...
 

Привет всем труженникам котировки и с пятницей Вас!!!

  Побольше всем профита и поменьше лосей...    

    Вот такенный диапазон  нарисовался на седня:

     

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