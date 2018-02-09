FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 726
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Фунт на неделю:
Фунт на неделю:
Какую цель брать?
Я за ближний красный прямогульник
Какую цель брать?
Я за ближний красный прямогульник
где цена будет первой, тот и брать в обратку...
а она будет там и там
где цена будет первой, тот и брать в обратку...
она будет там и там
То есть если сначала будет ближний красный, то потом следующий красный?
А если зеленый, то потом куда?
То есть если сначала будет ближний красный, то потом следующий красный?
А если зеленый, то потом куда?
правая свеча палок в бай, значит, возьмем первым зеленый хай 3296 ...
правая свеча палок в бай, значит, возьмем первым зеленый хай 3296 ...
и лучче всего ГЭПом!
но я почему то за красную
и лучче всего ГЭПом!
но я почему то за красную
Палки, чтоб взять заранее определенную цель КУКЛом, чаще всего цену гонят в противоход.
По фунту на D1 селл палки!!! ТР 1.3037 !!!
Запомните эту цифру!!!
Палки, чтоб взять заранее определенную цель КУКЛом, чаще всего цену гонят в противоход.
По фунту на D1 селл палки!!! ТР 1.3037 !!!
Запомните эту цифру!!!
Илья, я все больше и больше убеждаюсь в состоятельности твоей системы, ведь против неё тут пишут представители ДЦ
Молодец!
Илья, я все больше и больше убеждаюсь в состоятельности твоей системы, ведь против неё тут пишут представители ДЦ
Молодец!
Это не моя система. У нее есть Автор.
Но, все цели, что она кажет, исправно отрабатываются!!!
(возможных флудильщиков сразу в игнор)
Это не моя система. У нее есть Автор.
Но, все цели, что она кажет, исправно отрабатываются!!!
(возможных флудильщиков сразу в игнор)
Убедил.
Вернемся к программированию.
В который раз прошу у тебя ссылку в личку, но на этот раз я доведу начатое до конца.
Кидай ссыль в ЛС (пжста естественно), погнали!