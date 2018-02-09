FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 726

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Фунт на неделю:


 
Lesorub:

Фунт на неделю:

Какую цель брать?

Я за ближний красный прямогульник


 
Renat Akhtyamov:

Какую цель брать?

Я за ближний красный прямогульник


где цена будет первой, тот и брать в обратку...

а она будет там и там       


 
Lesorub:

где цена будет первой, тот и брать в обратку...

она будет там и там

То есть если сначала будет ближний красный, то потом следующий красный?

А если зеленый, то потом куда?

 
Renat Akhtyamov:

То есть если сначала будет ближний красный, то потом следующий красный?

А если зеленый, то потом куда?

правая свеча палок  в бай, значит, возьмем первым зеленый хай 3296 ...

 
Lesorub:

правая свеча палок  в бай, значит, возьмем первым зеленый хай 3296 ...

и лучче всего ГЭПом!

но я почему то за красную

 
Renat Akhtyamov:

и лучче всего ГЭПом!

но я почему то за красную



Палки, чтоб взять заранее определенную цель КУКЛом, чаще всего цену гонят в противоход.

По фунту на D1 селл палки!!! ТР 1.3037 !!!

Запомните эту цифру!!!         


 
Lesorub:

Палки, чтоб взять заранее определенную цель КУКЛом, чаще всего цену гонят в противоход.

По фунту на D1 селл палки!!! ТР 1.3037 !!!

Запомните эту цифру!!!          

Илья, я все больше и больше убеждаюсь в состоятельности твоей системы, ведь против неё тут пишут представители ДЦ

Молодец!

 
Renat Akhtyamov:

Илья, я все больше и больше убеждаюсь в состоятельности твоей системы, ведь против неё тут пишут представители ДЦ

Молодец!

Это не моя система. У нее есть Автор.

Но, все цели, что она кажет, исправно отрабатываются!!!

(возможных  флудильщиков сразу  в игнор)

 
Lesorub:

Это не моя система. У нее есть Автор.

Но, все цели, что она кажет, исправно отрабатываются!!!

(возможных  флудильщиков сразу  в игнор)

Убедил.

Вернемся к программированию.

В который раз прошу у тебя ссылку в личку, но на этот раз я доведу начатое до конца.

Кидай ссыль в ЛС (пжста естественно), погнали!

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