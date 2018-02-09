FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 453

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tuma_news:

Брюлик.



Вот что-то похожее.

И на перевернутую голову тоже смахивает, только с целью пока есть сомнения.)

Немного осталось...

 

немного...

после снятия стопов с ближайшей шпильки и коррекции - больше 200 пунктов...


и час:


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае

Server Muradasilov, 2017.06.03 10:02

Подводим итоги завершившегося Майского чемпионата 

В первой номинации победил Vladimir Gorbachev

Вторая номинация достаётсяSerhii Shevchuk  

Победители получают из призового фонда по 100$ ,и кубок

Огромное спасибо MetaQuotes Software Corp  , за предоставление ресурсов ,для проведения конкурсов пользователей  MQL5.community

Выражается огромная благодарность,за поддержку проекта - спонсорам Майского состязания Petros Shatakhtsyan  ,Yuriy Zaytsev  . Да не зарастёт тропа спонсоров последующих чемпионатов, воздастся им хорошим профитом за благое дело !

Огромное спасибо всем кто помогал в наших начинаниях ,хорошим словом ,делом !   Неоценимый вклад внесли в проведении состязания, соорганизаторы чемпионата, Vitaly Muzichenko  , Andrey Dik Yuriy Zaytsev ,низкий поклон вам друзья !


Победителей прошу скинуть мне в личку номера долларовых кошельков вебмани ,и данные для отправки кубков 


Первое место  кубок                                                                                                                                                                                                      




Второе место кубок




Регистрация открыта на следующий чемпионат ,который состоится в Июле месяце . ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДРУЗЬЯ ! 


 
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Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.05.11
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 

мдя...

15 несчастных пунктов по сигналу целый день торговали:


 

желающим поиметь фунта:



 
Lesorub:

мдя...

15 несчастных пунктов по сигналу целый день торговали:

и српед в 1,5 раза шире )))) как положено на новостях ))))
 
Renat Akhtyamov:
и српед в 1,5 раза шире )))) как положено на новостях ))))

4п., без изменений, в горах...


 
Lesorub:
4п., без изменений в горах...

по евре?

с ума сойти...

 
Renat Akhtyamov:

по евре?

с ума сойти...

Вы что, троицу до сих пор справляете?


Там Киви на скринах...

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