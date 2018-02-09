FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 453
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Брюлик.
Вот что-то похожее.
И на перевернутую голову тоже смахивает, только с целью пока есть сомнения.)
Немного осталось...
немного...
после снятия стопов с ближайшей шпильки и коррекции - больше 200 пунктов...
и час:
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Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Server Muradasilov, 2017.06.03 10:02
Подводим итоги завершившегося Майского чемпионата
В первой номинации победил Vladimir Gorbachev
Вторая номинация достаётсяSerhii Shevchuk
Победители получают из призового фонда по 100$ ,и кубок
Огромное спасибо MetaQuotes Software Corp , за предоставление ресурсов ,для проведения конкурсов пользователей MQL5.community
Выражается огромная благодарность,за поддержку проекта - спонсорам Майского состязания Petros Shatakhtsyan ,Yuriy Zaytsev . Да не зарастёт тропа спонсоров последующих чемпионатов, воздастся им хорошим профитом за благое дело !
Огромное спасибо всем кто помогал в наших начинаниях ,хорошим словом ,делом ! Неоценимый вклад внесли в проведении состязания, соорганизаторы чемпионата, Vitaly Muzichenko , Andrey Dik , Yuriy Zaytsev ,низкий поклон вам друзья !
Победителей прошу скинуть мне в личку номера долларовых кошельков вебмани ,и данные для отправки кубков
Первое место кубок
Второе место кубок
Регистрация открыта на следующий чемпионат ,который состоится в Июле месяце . ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДРУЗЬЯ !
мдя...
15 несчастных пунктов по сигналу целый день торговали:
желающим поиметь фунта:
мдя...
15 несчастных пунктов по сигналу целый день торговали:
и српед в 1,5 раза шире )))) как положено на новостях ))))
4п., без изменений, в горах...
4п., без изменений в горах...
по евре?
с ума сойти...
по евре?
с ума сойти...
Вы что, троицу до сих пор справляете?
Там Киви на скринах...