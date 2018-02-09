FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 281
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рассудит...
Все так примерно и думают, интересно как будет)))))))))))))))
Фунт шорите еще?
Все так примерно и думают, интересно как будет)))))))))))))))
Фунт шорите еще?
1.2454 выйду по нем, если седня дадут
на выходные не нужно поз...
а теперь попробуйте от обратного:
найдите в торговле вашу силу в ваших слабостях
может наоборот ?
..........поставлю многоточие , и куча вопросов??? и не много к лирике
мой большой лот(0,1) когда бакс еще был около 30 меня загнал в ноль), спустя годы, решил начать заново с 300 рублей (видимо реклама и настальгия), кстати форумы не читал, а надо было бы(тут есть что взять) так вот на счет лотов мой вывод таков лучше открыть по одной цене несколько лотов по 0,01 чем один 0,1 с разницей 10пп, как говорится учусь заново не судите строго
и где перехай ???
и где перехай ???
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.03.24 16:17нужен волшебный пендаль!!!
везет...
когда новый номер Форбс дадите почитать?
везет...
когда новый номер Форбс дадите почитать?
капитал маленький. вряд ли