FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 281

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Lesorub:

рассудит...



Все так примерно и думают, интересно как будет)))))))))))))))

Фунт шорите еще?

 
sterva:


Все так примерно и думают, интересно как будет)))))))))))))))

Фунт шорите еще?

1.2454 выйду по нем, если седня дадут

на выходные не нужно поз...

 
Sergey Novokhatskiy:

а теперь попробуйте от обратного:

найдите в торговле вашу силу в ваших слабостях

Lesorub:
может наоборот ?

..........поставлю многоточие ,  и куча вопросов??? и не много к лирике

мой большой лот(0,1) когда бакс еще был около 30 меня загнал в ноль), спустя годы, решил начать заново с 300 рублей (видимо реклама и настальгия),  кстати форумы не читал, а надо было бы(тут есть что взять) так вот на счет лотов мой вывод таков лучше открыть по одной цене несколько лотов по 0,01 чем один 0,1 с разницей 10пп, как говорится учусь заново не судите строго

 
задача так и осталась к концу года сделать 100 бакинских(пока 17), если выживу скрин выложу)))
 
тут бы еще не помешал намек с lw так как веста на продажу по европейцу своп уже с 16.03 не дает, все по нулям(((((((((зато покупка сдирали)
 

и где перехай ???


[Удален]  
5 -и секундного графика нету случайно?)
 
Renat Akhtyamov:
)
Я уже со счета сбился - скока у меня таких за эту неделю...

везет...

когда новый номер Форбс дадите почитать?

 
Lesorub:

везет...

когда новый номер Форбс дадите почитать?

капитал маленький. вряд ли

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