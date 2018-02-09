FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 592

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Alexander Ivanov:

зря купил...... ой зряяяяяя........    мир держится на лохов.....

Вы - он?

 

ну и что?

 

главное МЯЯУУУ... БРМРРР.

 

есть еще такая фишка:


 
Lesorub:

есть еще такая фишка:


Ну у вас точно яблоки стальные... . Почти месяц в ожидании. Респект! У меня скромненько пока.

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2017-10-02_181809.png  17 kb
 
Rustam Galkeev:

Ну у вас точно яблоки стальные... . Почти месяц в ожидании. Респект!

Чиф 0.9806 без изменений лимит...          


 
Lesorub:

Чиф 0.9806 без изменений лимит...          


Проходы ещё будут на средне сроке первая ласточка появилась, если  ниже 1.3140 то в глухую оборону полностью раскроюсь на большом импульсе как мин 200 п от мин экстремума. А пока только пипы по 5- 7% в день. Долго срок пока тихо, что радует тенденция роста на бай сохраняется.
 
Rustam Galkeev:
Проходы ещё будут на средне сроке первая ласточка появилась, если  ниже 1.3140 то в глухую оборону полностью раскроюсь на большом импульсе как мин 200 п от мин экстремума. А пока только пипы по 5- 7% в день. Долго срок пока тихо, что радует тенденция роста на бай сохраняется.

а что ласточек рисует?

 
Lesorub:

а что ласточек рисует?

 Вероятность продолжения падения, если не будет в ближайшее время сильного бай импульса, который переведёт падение как мин в боковик для начала далее опять селл и проход на бай при условии если на долго сроке не будет ласточек. 

 
Rustam Galkeev:

 Вероятность продолжения падения, если не будет в ближайшее время сильного бай импульса, который переведёт падение как мин в боковик для начала далее опять селл и проход на бай при условии если на долго сроке не будет ласточек. 

так что(или кто) рисует ласточек?          


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