FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 592
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зря купил...... ой зряяяяяя........ мир держится на лохов.....
Вы - он?
ну и что?
главное МЯЯУУУ... БРМРРР.
есть еще такая фишка:
есть еще такая фишка:
Ну у вас точно яблоки стальные... . Почти месяц в ожидании. Респект! У меня скромненько пока.
Ну у вас точно яблоки стальные... . Почти месяц в ожидании. Респект!
Чиф 0.9806 без изменений лимит...
Чиф 0.9806 без изменений лимит...
Проходы ещё будут на средне сроке первая ласточка появилась, если ниже 1.3140 то в глухую оборону полностью раскроюсь на большом импульсе как мин 200 п от мин экстремума. А пока только пипы по 5- 7% в день. Долго срок пока тихо, что радует тенденция роста на бай сохраняется.
а что ласточек рисует?
а что ласточек рисует?
Вероятность продолжения падения, если не будет в ближайшее время сильного бай импульса, который переведёт падение как мин в боковик для начала далее опять селл и проход на бай при условии если на долго сроке не будет ласточек.
Вероятность продолжения падения, если не будет в ближайшее время сильного бай импульса, который переведёт падение как мин в боковик для начала далее опять селл и проход на бай при условии если на долго сроке не будет ласточек.
так что(или кто) рисует ласточек?