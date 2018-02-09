FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 869
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Ну ведь повернет где-то. Не знаю, как оанда поведет себя при этом. Ведь количество продавцов только увеличивается. В конце лавина будет, а потом резко сбегут? С графиками конечно легче.
Vadens:
Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.
..........но продавать не хочется и вниз может уйти-полуволну рисовать и вверх дорога есть....вот от 28-й другое дело.
пока дождешься на форе котировку...
от безделья:
хз...
пока дождешься на форе котировку...
от безделья:
пока дождешься на форе котировку...
от безделья:
Выводить пробовал?
Не пробовал и это демка.
Просто привлекает быстрый результат (или такой или другой)
Несколько дней всего на треньке...
В биномо мин. депо 500 деревом, мин. ставка 60 деревянных
Здравствуйте, не плохо, очень даже не плохо. Я только на демо торговал и для меня это казино. Если не секрет, может поделитесь стратегией.
А что ей делиться то?
Две обыкновенные машки (ема по открытию), номинал на усмотрение.
Цена ниже обоих - вход вниз, иначе - вверх
На форе смотрю тренд...
Итак, открылся бай стоп. На лицо фигура "Голова и плечи". Перевел позиции в общий безубыток. Свеча закрылась за уровнем 110.965 - первая цель достигнута. Жду закрытия за 111.199.
Индекс фунта не взял своих верхов, так что спот в бу на всякий...
Цена пересекла уровень 111.199. Решил закрыть сделку.
Думаю, это оптимальный вариант. По любому, цель взята. Дальше, возможен откат и, соответственно, формирование восходящего канала.