FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 869

Новый комментарий
 
sterva:

Ну ведь повернет где-то. Не знаю, как оанда поведет себя при этом. Ведь количество продавцов только увеличивается. В конце лавина будет, а потом резко сбегут? С графиками конечно легче.

Пока уровень в деле и дедовские приборы работают. Помнишь я тебе писал:

Vadens:

Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.

..........но продавать не хочется и вниз может уйти-полуволну рисовать и вверх дорога есть....вот от 28-й другое дело.

 

пока дождешься на форе котировку...


от безделья:


 

хз...


 
Lesorub:

пока дождешься на форе котировку...


от безделья:


Здравствуйте, не плохо, очень даже не плохо. Я только на демо торговал и для меня это казино. Если не секрет, может поделитесь стратегией.
 
Lesorub:

пока дождешься на форе котировку...


от безделья:



Выводить пробовал?

 

Не пробовал и это демка.

Просто привлекает быстрый результат (или такой или другой)

Несколько дней всего на треньке...


В биномо мин. депо 500 деревом, мин. ставка 60 деревянных

 
ol7x:
Здравствуйте, не плохо, очень даже не плохо. Я только на демо торговал и для меня это казино. Если не секрет, может поделитесь стратегией.

А что ей делиться то?

Две обыкновенные машки (ема по открытию), номинал на усмотрение.

Цена ниже обоих - вход вниз, иначе - вверх

На форе смотрю тренд...   


 

Итак, открылся бай стоп. На лицо фигура "Голова и плечи". Перевел позиции в общий безубыток. Свеча закрылась за уровнем 110.965 - первая цель достигнута. Жду закрытия за 111.199.

 

Индекс фунта не взял своих верхов, так что спот в бу на всякий...


 

Цена пересекла уровень 111.199. Решил закрыть сделку.

Думаю, это оптимальный вариант. По любому, цель взята.  Дальше, возможен откат и, соответственно, формирование восходящего канала.

1...862863864865866867868869870871872873874875876...878
Новый комментарий