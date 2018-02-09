FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 649

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Renat Akhtyamov:

эт вряд ли

форекс - сверхрисковый рынок, поэтому покупателей сильно поурезало

вот только вверх он пойдет мучительно долго и  медленно...


еще раз. это нормально

покупателей урезало? а это проблемы покупателей

 
Mickey Moose:

еще раз. это нормально

покупателей урезало? а это проблемы покупателей

Я про то, что в верха теперь дорога открыта.
 
Renat Akhtyamov:
Я про то, что в верха теперь дорога открыта.

не открыта. сейчас будем колбасится какое то время на текущих уровнях, скорее всего пару недель, потом еще вниз, а потом уже вверх

 
Mickey Moose:

не открыта. сейчас будем колбасится какое то время на текущих уровнях, скорее всего пару недель, потом еще вниз, а потом уже вверх

не исключено

но 1,27 - это низковато конечно

100 чипсов с натягом, даже 60 - много
 

Я действительно в шоке, купить фунт на самом верху и сидеть гадать дальше. Что вы гадаете, у вас уже денег нет если вы там покупали, отдыхайте.

Лесоруб, который еле в ноль чудом выскочил, может погадать еще, пока и у него деньги для гаданий не закончатся.

 
Mickey Moose:

не открыта. сейчас будем колбасится какое то время на текущих уровнях, скорее всего пару недель, потом еще вниз, а потом уже вверх

Кстатии, пошел дальше вниз - добивать раненых...



Поэтому, торговля в тейк профит с графика - это очень рискованный вид стратегии.

А ведь не факт, что цена не могла сходить вверх. Просто на этот раз было много покупателей....

 

А завтра будете гадать?

 
vadutr:

Вы подумайте если вы видите весь диапазон цены, отложенные и исполненные ордера, то как можно ошибиться?

Не знаю как можно ошибиться на,прекрасно обозримой,шахматной доске,не очень погружен в биржевые технологии,но в совершенство твоей тактики не верю.
 
vadutr:

Vadens, вы говорили вас интересует среднесрочная торговля, уровни как я понял вы тоже размечаете на графике цены "на глаз", без применения каких либо алгоритмов., если не так поправьте, да это и не так важно.

Меня не только интересует кратко-среднесрочная торговля......я там живу.

Камни намечаю вручную,по ним расставляю капканы. Допуск по точности меня устраивает.

vadutr:

Дам вам еще одну подсказку. Если на каком то уровне была раньше какая то активность, то это не значит, что она будет там сейчас или в будущем, может быть, а может и не быть. Я когда то тоже находил целые "торговые системы", как их называли авторы этих чудо творений, построенные на торговле именно от таких уровней. Это путь в никуда.

   Лучше всего возьмите один инструмент, любой, и изучите данные по торгам им, какие только возможно. Увидите тогда интересные вещи.

Старый,твою подсказку мы с тобой прошли ещё на 4-ке в 3-м классе общеобразовательной школы.

Если имеешь чё сказать,выкладывай в файле стройной теорией,а вот это...дым напускать в тамбуре не надо.

vadutr:

Итог предсказаний по звездам таков, что фунт отымел всех присутствующих.

Теперь что гадать будете?

Ты хочешь сказать,что Местные из наторговки пооткрывались баем?

А сам-то можешь доказать реально,без напускания дыма,что знал и видел предстоящий импульс в шорт?


 
Не знаю как у кого, но идём по тихоньку норм.
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