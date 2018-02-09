FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 649
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эт вряд ли
форекс - сверхрисковый рынок, поэтому покупателей сильно поурезало
вот только вверх он пойдет мучительно долго и медленно...
еще раз. это нормально
покупателей урезало? а это проблемы покупателей
еще раз. это нормально
покупателей урезало? а это проблемы покупателей
Я про то, что в верха теперь дорога открыта.
не открыта. сейчас будем колбасится какое то время на текущих уровнях, скорее всего пару недель, потом еще вниз, а потом уже вверх
не открыта. сейчас будем колбасится какое то время на текущих уровнях, скорее всего пару недель, потом еще вниз, а потом уже вверх
не исключено
но 1,27 - это низковато конечно100 чипсов с натягом, даже 60 - много
Я действительно в шоке, купить фунт на самом верху и сидеть гадать дальше. Что вы гадаете, у вас уже денег нет если вы там покупали, отдыхайте.
Лесоруб, который еле в ноль чудом выскочил, может погадать еще, пока и у него деньги для гаданий не закончатся.
не открыта. сейчас будем колбасится какое то время на текущих уровнях, скорее всего пару недель, потом еще вниз, а потом уже вверх
Кстатии, пошел дальше вниз - добивать раненых...
Поэтому, торговля в тейк профит с графика - это очень рискованный вид стратегии.
А ведь не факт, что цена не могла сходить вверх. Просто на этот раз было много покупателей....
А завтра будете гадать?
Вы подумайте если вы видите весь диапазон цены, отложенные и исполненные ордера, то как можно ошибиться?
Vadens, вы говорили вас интересует среднесрочная торговля, уровни как я понял вы тоже размечаете на графике цены "на глаз", без применения каких либо алгоритмов., если не так поправьте, да это и не так важно.
Меня не только интересует кратко-среднесрочная торговля......я там живу.
Камни намечаю вручную,по ним расставляю капканы. Допуск по точности меня устраивает.
Дам вам еще одну подсказку. Если на каком то уровне была раньше какая то активность, то это не значит, что она будет там сейчас или в будущем, может быть, а может и не быть. Я когда то тоже находил целые "торговые системы", как их называли авторы этих чудо творений, построенные на торговле именно от таких уровней. Это путь в никуда.
Лучше всего возьмите один инструмент, любой, и изучите данные по торгам им, какие только возможно. Увидите тогда интересные вещи.
Старый,твою подсказку мы с тобой прошли ещё на 4-ке в 3-м классе общеобразовательной школы.
Если имеешь чё сказать,выкладывай в файле стройной теорией,а вот это...дым напускать в тамбуре не надо.
vadutr:
Итог предсказаний по звездам таков, что фунт отымел всех присутствующих.
Теперь что гадать будете?
Ты хочешь сказать,что Местные из наторговки пооткрывались баем?
А сам-то можешь доказать реально,без напускания дыма,что знал и видел предстоящий импульс в шорт?