FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 72

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Там санкции вроде собираются отменять - думаю рынок будет дергаться
 
tuma_news:

Евро нарисуешь?


че ее рисовать то?         


 
tuma вот так отрабатывают трендовые линии, потом ждем



зону... на торговку и пошли сразу в рынок:

 
Евро долл засекречен
 
А вот так tuma я делаю анализ по акциям в мт, а торгую "любимом" квике:

 

?

 

 
tuma_news:

Про канал 1,0545 говорилось уже)

А если посмотреть на днёвки.

 

 
tuma_news:
я за зелёный )

Меня беспокоит падение спроса на Евро да дневном графике. На четырехчасовом еще рост. На это указывает самый нижний индикатор. Не уверенно, но падает.

Кстати указывает на значительный спрос на фунт. 

Фунт- синий столбик

Евро- розовый

Доллар- зеленый

Франк -рыжий

Йена-белый. 

[Удален]  
да будем падать !
[Удален]  
Itum:
да будем падать !
И что падать будет?
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