FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 72
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Евро нарисуешь?
че ее рисовать то?
зону... на торговку и пошли сразу в рынок:
?
Про канал 1,0545 говорилось уже)
А если посмотреть на днёвки.
я за зелёный )
Меня беспокоит падение спроса на Евро да дневном графике. На четырехчасовом еще рост. На это указывает самый нижний индикатор. Не уверенно, но падает.
Кстати указывает на значительный спрос на фунт.
Фунт- синий столбик
Евро- розовый
Доллар- зеленый
Франк -рыжий
Йена-белый.
да будем падать !