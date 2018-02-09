FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 341
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про меня забыл?
у тебя разное. Я про специалистов
а я чё, дилетант, мля?
смайлики копировать у тебя лучше выходит чем каналы рисовать
а я чё, дилетант, мля?
неделя:
час:
Благодарствую !
а я чё, дилетант, мля?
:)
не тужься - я ш шутя
Каким-то индикатором пользуешься, какой основной принцип анализа рынка?
я - вольный художник - чё вижу то рисую
основной принцип - взял и беги
я - вольный художник - чё вижу то рисую
основной принцип - взял и беги