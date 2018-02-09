FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 341

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mmmoguschiy-new:

про меня забыл? 
у тебя разное. Я про специалистов
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
у тебя разное. Я про специалистов

а я чё, дилетант, мля? 
[Удален]  
Darirunu:


смайлики копировать у тебя лучше выходит чем каналы рисовать
 
mmmoguschiy-new:

а я чё, дилетант, мля? 
я про тех, кто строго по каналам
 
Lesorub:

неделя:

час:



Благодарствую !
 
mmmoguschiy-new:

а я чё, дилетант, мля? 

:)
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Darirunu:


не тужься - я ш шутя

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mmmoguschiy-new:
Каким-то индикатором пользуешься, какой основной принцип анализа рынка?
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Каким-то индикатором пользуешься, какой основной принцип анализа рынка?

я - вольный художник - чё вижу то рисую 


основной принцип - взял и беги

[Удален]  
mmmoguschiy-new:

я - вольный художник - чё вижу то рисую 


основной принцип - взял и беги

Но ты в какой-то момент решил что по Евро будет откат. Это индикаторы напели или у тебя глаз как у подозрительной совы?
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