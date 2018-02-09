FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 574

Новый комментарий
 
Rustam Galkeev:

1)Покупки по фунту от 1.3293  до 1.3273- замок/вверх - вниз пипсовка  с повышательным настроем /

2)Продажи по фунту будут если после покупок (1)) цена не достигла при росте макс 1.3313 и упала на шаг 20 то район падения 1.3280-1.3260.

3) При росте выше 1.3315 будет открыта цель 1.3370-1.3380.

рассматриваю только продажи на коррекцию от 1.3320 - 1.3340 - 1.3360 ...


 

видимо, шоу переносится на завтра...


 
Lesorub:

видимо, шоу переносится на завтра...


Шоу продолжится 15:30 по Москве. США опубликует данные индекса цен производителей (PPI), который является показателем изменения оптовых цен на товары и услуги.

Рост показателя PPI ведёт к падению курса национальной валюты, в то время как снижение показателя PPI ведёт, наоборот, к их росту.

И ещё по классике тех "А" в ближайшее время по фунту планируется разлёт цен от 80п - и более п, если цена во время колебания не достигнет опорной точки 1.2908 то уйдёт выше 1.3400 отсчёт начнётся от 1.3247 /т.е 1.3327-80 и т.д считаем от макс вершин мин дист 80п (четвёртый пролёт вниз как правило с пробоем  мин третьего(не всегда), а  пятый взлёт)/. Желаю всем удачных торгов
 
Rustam Galkeev:

Шоу продолжится 15:30 по Москве. США опубликует данные индекса цен производителей (PPI), который является показателем изменения оптовых цен на товары и услуги.

Рост показателя PPI ведёт к падению курса национальной валюты, в то время как снижение показателя PPI ведёт, наоборот, к их росту.

И ещё по классике тех "А" в ближайшее время по фунту планируется разлёт цен от 80п - и более п, если цена во время колебания не достигнет опорной точки 1.2908 то уйдёт выше 1.3400 отсчёт начнётся от 1.3247 /т.е 1.3327-80 и т.д считаем от макс вершин мин дист 80п (четвёртый пролёт вниз как правило с пробоем  мин третьего(не всегда), а  пятый взлёт)/. Желаю всем удачных торгов
1.3360 долг по дневкам этого восходящего движения, потому там лимиты... ТР далеко в низу
 

Евра  на поддержке 1.1872...

Какой есть мысля на развитие событий?

 Имеется долг 1.2105

 

Фунт без изменений, 1.3360 лимиты ...

 
Lesorub:

Фунт без изменений, 1.3360 лимиты ...


Более точный стакан хочу. Что-то типа Оанды, но в нормальном виде. Сегодня в обе стороны сбегаем, вопрос куда сначала?

 
sterva:

Более точный стакан хочу. Что-то типа Оанды, но в нормальном виде. Сегодня в обе стороны сбегаем, вопрос куда сначала?

А зачем гадать?

Если от 1.3327 держите продажи, то их в бу. И ждем возможный заброс в 1.3360 Оттуда продажи.


На Н4 есть сигнал вниз, ТР 1.3117

 
Чиф 0.9771 возможные продажи...
 
sterva:

Более точный стакан хочу. Что-то типа Оанды, но в нормальном виде. Сегодня в обе стороны сбегаем, вопрос куда сначала?

Все хотят...

Правительство вон тоже хочет

цены поднять


1...567568569570571572573574575576577578579580581...878
Новый комментарий