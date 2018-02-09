FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 574
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1)Покупки по фунту от 1.3293 до 1.3273- замок/вверх - вниз пипсовка с повышательным настроем /
2)Продажи по фунту будут если после покупок (1)) цена не достигла при росте макс 1.3313 и упала на шаг 20 то район падения 1.3280-1.3260.
3) При росте выше 1.3315 будет открыта цель 1.3370-1.3380.
рассматриваю только продажи на коррекцию от 1.3320 - 1.3340 - 1.3360 ...
видимо, шоу переносится на завтра...
видимо, шоу переносится на завтра...
Шоу продолжится 15:30 по Москве. США опубликует данные индекса цен производителей (PPI), который является показателем изменения оптовых цен на товары и услуги.
Рост показателя PPI ведёт к падению курса национальной валюты, в то время как снижение показателя PPI ведёт, наоборот, к их росту.И ещё по классике тех "А" в ближайшее время по фунту планируется разлёт цен от 80п - и более п, если цена во время колебания не достигнет опорной точки 1.2908 то уйдёт выше 1.3400 отсчёт начнётся от 1.3247 /т.е 1.3327-80 и т.д считаем от макс вершин мин дист 80п (четвёртый пролёт вниз как правило с пробоем мин третьего(не всегда), а пятый взлёт)/. Желаю всем удачных торгов
Шоу продолжится 15:30 по Москве. США опубликует данные индекса цен производителей (PPI), который является показателем изменения оптовых цен на товары и услуги.
Рост показателя PPI ведёт к падению курса национальной валюты, в то время как снижение показателя PPI ведёт, наоборот, к их росту.И ещё по классике тех "А" в ближайшее время по фунту планируется разлёт цен от 80п - и более п, если цена во время колебания не достигнет опорной точки 1.2908 то уйдёт выше 1.3400 отсчёт начнётся от 1.3247 /т.е 1.3327-80 и т.д считаем от макс вершин мин дист 80п (четвёртый пролёт вниз как правило с пробоем мин третьего(не всегда), а пятый взлёт)/. Желаю всем удачных торгов
Евра на поддержке 1.1872...
Какой есть мысля на развитие событий?
Имеется долг 1.2105
Фунт без изменений, 1.3360 лимиты ...
Фунт без изменений, 1.3360 лимиты ...
Более точный стакан хочу. Что-то типа Оанды, но в нормальном виде. Сегодня в обе стороны сбегаем, вопрос куда сначала?
Более точный стакан хочу. Что-то типа Оанды, но в нормальном виде. Сегодня в обе стороны сбегаем, вопрос куда сначала?
А зачем гадать?
Если от 1.3327 держите продажи, то их в бу. И ждем возможный заброс в 1.3360 Оттуда продажи.
На Н4 есть сигнал вниз, ТР 1.3117
Более точный стакан хочу. Что-то типа Оанды, но в нормальном виде. Сегодня в обе стороны сбегаем, вопрос куда сначала?
Все хотят...
Правительство вон тоже хочет
цены поднять