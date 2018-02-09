FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 365
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А-а-а-а я вообще нифига тебя не понимаю, так ты со стопами или без?
бегают тут всякие ушлепки... кто Герчика пиарит... кто свой советник... кто херню несет... кто со стопами... кто по Ганнну... кто по луне... надоело!!! надо уже бабло зарабатывать из конца то в конец?!!!
з.ы. ничего личного... так - крик души
бегают тут всякие ушлепки... кто Герчика пиарит... кто свой советник... кто херню несет... кто со стопами... кто по Ганнну... кто по луне... надоело!!! надо уже бабло зарабатывать из конца то в конец?!!!
з.ы. ничего личного... так - крик души
все зарабатывают как может и ничем не могут помочь тем, кто ничего не хочет делать и не может
тока что вход по фунту на продажу пиарил, глухой чтоль?картинки нефиг рисовать, это для демки. на реале помогут - тока чистый график и лысый череп...
бегают тут всякие ушлепки... кто Герчика пиарит... кто свой советник... кто херню несет... кто со стопами... кто по Ганнну... кто по луне... надоело!!! надо уже бабло зарабатывать из конца то в конец?!!!
з.ы. ничего личного... так - крик души
Чет я не понял, так стопы это плохо? Только не нервничай, скажи да или нет, спорить не собираюсь.
Кто что думает по NZD USD?
Мало прибыли и много головной боли.) Приоритет продажи.
Мало прибыли и много головной боли.) Приоритет продажи.
Да. Если не пройдем 1 0911
все зарабатывают как может и ничем не могут помочь тем, кто ничего не хочет делать и не может
Да чёт погорячился я вчера - квасу перепил
А так да - мож и Ганны фурычат... мож и луна... но зарабатывать надо в любом случае!!! А не играться!!! Лично я играться уже давно перестал - не вкатывает. Финансовые рынки это не фитюльки! Тут надо не без головы и на всю котлетку со стопами... тут подход нужен - вот о чем хотел сказать!!!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.04.26 17:32
тока что вход по фунту на продажу пиарил, глухой чтоль?
Дык ты форум читаешь вообще не? Я его уже пару дней назад пиарил
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.04.26 17:32картинки нефиг рисовать, это для демки. на реале помогут - тока чистый график и лысый череп...
каждому своё - уже говорил