FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 753

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Aleksandr Yakovlev:

Да прикольное фото, кто сидит в шортах так себя и чувствует наверно сейчас. Я половина ордера закрыл а остальной БУ подтянул поближе ( евробакс)

БУ вынесут посередине пути, чо делать будешь - покупать или продавать?

закидывай выше цены, в цель, которую определил сам

 
Renat Akhtyamov:

БУ вынесут

закидывай выше цены


Я недождался своей цены буквально 4 пунктов до 1860 и закрыл половину. Послушаю тебя и поставлю выше  в лонг с треллингом на случай если будет импульс в обе стороны.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я недождался своей цены буквально 4 пунктов до 1860 и закрыл половину. Послушаю тебя и поставлю выше  в лонг с треллингом на случай если будет импульс в обе стороны.

ха, а так и будет

 
Renat Akhtyamov:

ха, а так и будет


При любом раскладе я буду в +

 
Aleksandr Yakovlev:

При любом раскладе я буду в +

трал ТР по байке выше цены - это мне не понятно.

как это?

 
Renat Akhtyamov:

трал ТР по байке выше цены - это мне не понятно.

как это?


Ставлю отложенник примерно на 18640, включаю треллинг на 200 пипсов. В случае импульса в бай более чем на 200 , то срабатывает тралл и подтягивается БУ, потом убираю его и жду своей цены или закрытия БУ

 
Aleksandr Yakovlev:

Ставлю отложенник примерно на 18640, включаю треллинг на 200 пипсов. В случае импульса в бай более чем на 200 , то срабатывает тралл и подтягивается БУ, потом убираю его и жду своей цены или закрытия БУ

а нельзя просто поставить ТР и всё, без БУ?

я про это тебе писал, на предыдущей.

дело хозяйское, просто отработка БУ может произойти там где сигнала не будет
 
Renat Akhtyamov:

а нельзя просто поставить ТР и всё, без БУ?

я про это тебе писал, на предыдущей.

но дело хозяйское, просто отработка БУ может произойти там где сигнала не будет

Да так оно конечно

 

Скукатища


 
nahdi:
С Днем Благодарения, уле

Я в курсе. 

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