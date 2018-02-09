FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 753
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Да прикольное фото, кто сидит в шортах так себя и чувствует наверно сейчас. Я половина ордера закрыл а остальной БУ подтянул поближе ( евробакс)
БУ вынесут посередине пути, чо делать будешь - покупать или продавать?
закидывай выше цены, в цель, которую определил сам
БУ вынесут
закидывай выше цены
Я недождался своей цены буквально 4 пунктов до 1860 и закрыл половину. Послушаю тебя и поставлю выше в лонг с треллингом на случай если будет импульс в обе стороны.
Я недождался своей цены буквально 4 пунктов до 1860 и закрыл половину. Послушаю тебя и поставлю выше в лонг с треллингом на случай если будет импульс в обе стороны.
ха, а так и будет
ха, а так и будет
При любом раскладе я буду в +
При любом раскладе я буду в +
трал ТР по байке выше цены - это мне не понятно.
как это?
трал ТР по байке выше цены - это мне не понятно.
как это?
Ставлю отложенник примерно на 18640, включаю треллинг на 200 пипсов. В случае импульса в бай более чем на 200 , то срабатывает тралл и подтягивается БУ, потом убираю его и жду своей цены или закрытия БУ
Ставлю отложенник примерно на 18640, включаю треллинг на 200 пипсов. В случае импульса в бай более чем на 200 , то срабатывает тралл и подтягивается БУ, потом убираю его и жду своей цены или закрытия БУ
а нельзя просто поставить ТР и всё, без БУ?
я про это тебе писал, на предыдущей.дело хозяйское, просто отработка БУ может произойти там где сигнала не будет
а нельзя просто поставить ТР и всё, без БУ?
я про это тебе писал, на предыдущей.но дело хозяйское, просто отработка БУ может произойти там где сигнала не будет
Да так оно конечно
Скукатища
С Днем Благодарения, уле
Я в курсе.