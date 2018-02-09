FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 171

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Renat Akhtyamov:

Тума, поздравляю!

Байки крыть будешь или как?

А вообще - какой смысл счас продавать?

)

1,0710 нужно смотреть. Граница опционного канала и продавцы начинают сыпаться  из вагона.)

Спасибо!
 
Lesorub:
1.0800 - какова перспектива?
пока в силе покупки.

Но покупать уже  поздно.)

Спасибо!
 
tuma_news:
1,0710 нужно смотреть. Граница опционного канала и продавцы начинают сыпаться  из вагона.)

Спасибо!

тут таких вагонов...      1.0800

                                  1.0767

                                  1.0720

                                  1.0670

а на низах вообще одни долги

                             

 
Lesorub:

тут таких вагонов...      1.0800

                                  1.0767

                                  1.0720

                                  1.0670

а на низах вообще одни долги

                             

Бред сивой кобылы. Я могу больше цифр написать. Торговать что?

К новым высотам.

 

Вот такой вам прикол на прощание. Тренируйтесь. 

 
pridurok:

Бред сивой кобылы. Я могу больше цифр написать. Торговать что?

К новым высотам.

 

Вот такой вам прикол на прощание. Тренируйтесь. 

этот прикол больше полмесяца без движения, как и Ваш рубль в небеса каждый день  ...

фунта то хоть продали??? ТР 1.2389

 
Lesorub:

этот прикол больше полмесяца без движения, как и Ваш рубль в небеса каждый день  ...

фунта то хоть продали???

Так я никуда не спешу, у меня сделки с 25 до сих пор висят. Беготня по полю денег не приносит.

Ушел. 

 
pridurok:

Проще конечно построить график и посмотреть есть ли на нем шпалы, чем просто посмотреть в окно не идет ли там дождь.

Нет никаких "моделей", "паттернов" и прочей лабуды, есть реальные продавцы и покупатели с их позициями. 

+

у меня вообще чистый экран, без графика

иногда вывожу чарт, чтобы сюда заскринить и снова убираю

чо там об историю глаза мозолить (???) - ума не приложу.......

мы на рынке, вот и торгуем.

 
а  я торгую силой мысли )

Спасибо! )

 
Ну что сказать...

Цена Евро упорно движется вверх. Без отката.

Но предварительный прогноз такой:

селл от 1,0679   и 1,0719

Спасибо ! )

 
tuma_news:
а  я торгую силой мысли )

Спасибо! )

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