FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 171
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Тума, поздравляю!
Байки крыть будешь или как?
А вообще - какой смысл счас продавать?
)
Спасибо!
1.0800 - какова перспектива?
Но покупать уже поздно.)
Спасибо!
1,0710 нужно смотреть. Граница опционного канала и продавцы начинают сыпаться из вагона.)
Спасибо!
тут таких вагонов... 1.0800
1.0767
1.0720
1.0670
а на низах вообще одни долги
тут таких вагонов... 1.0800
1.0767
1.0720
1.0670
а на низах вообще одни долги
Бред сивой кобылы. Я могу больше цифр написать. Торговать что?
К новым высотам.
Вот такой вам прикол на прощание. Тренируйтесь.
Бред сивой кобылы. Я могу больше цифр написать. Торговать что?
К новым высотам.
Вот такой вам прикол на прощание. Тренируйтесь.
этот прикол больше полмесяца без движения, как и Ваш рубль в небеса каждый день ...
фунта то хоть продали??? ТР 1.2389
этот прикол больше полмесяца без движения, как и Ваш рубль в небеса каждый день ...
фунта то хоть продали???
Так я никуда не спешу, у меня сделки с 25 до сих пор висят. Беготня по полю денег не приносит.
Ушел.
Проще конечно построить график и посмотреть есть ли на нем шпалы, чем просто посмотреть в окно не идет ли там дождь.
Нет никаких "моделей", "паттернов" и прочей лабуды, есть реальные продавцы и покупатели с их позициями.
+
у меня вообще чистый экран, без графика
иногда вывожу чарт, чтобы сюда заскринить и снова убираю
чо там об историю глаза мозолить (???) - ума не приложу.......
мы на рынке, вот и торгуем.
Спасибо! )
Цена Евро упорно движется вверх. Без отката.
Но предварительный прогноз такой:
селл от 1,0679 и 1,0719
Спасибо ! )
а я торгую силой мысли )
Спасибо! )