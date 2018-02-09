FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 528

Новый комментарий
 
sterva:
В бай стоит заходить по евре?
дело хозяйское
 
Lesorub:

Там, выше по форуму, есть индексы Ауди и Ены с долгами...

Вот для кого - то и будет УЖАС...      



Я про количество ордеров и расстояние между ними.

У меня нервы намного слабее в этом плане.)

 
Renat Akhtyamov:
дело хозяйское

хозяйское:


 
sterva:

Я про количество ордеров и расстояние между ними.

У меня нервы намного слабее в этом плане.)

ХА, попросите Рену показать спредогрыза...

Миллион ордеров и увидите...  

 
Lesorub:

ХА, попросите Рену показать спредогрыза...

Миллион ордеров и увидите...  


Очень интересно как это работает, если цена идет против "шерсти"?

 
Renat Akhtyamov:

енька очень опасная фича для того чтобы мартини раскатывать

через 200 чипсов, еще куда не шло


С ней внимание и вагон терпения.

Много потеряла на ней (((.

 
Renat Akhtyamov:
Я продал до 1,04

Это уровень,который по моим прикидкам должны взять,но не взяли и ушли...и не знаю,долг это остался или хер с палочкой.

 
Vadens:

Это уровень,который по моим прикидкам должны взять,но не взяли и ушли...и не знаю,долг это остался или хер с палочкой.

просто он был мертвый
 

как вы эти долги определяете?

 
sterva:

Очень интересно как это работает, если цена идет против "шерсти"?

а она всегда так: то против, то по...




и только у избранных всегда ПО...     

1...521522523524525526527528529530531532533534535...878
Новый комментарий