FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 528
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В бай стоит заходить по евре?
Там, выше по форуму, есть индексы Ауди и Ены с долгами...
Вот для кого - то и будет УЖАС...
Я про количество ордеров и расстояние между ними.
У меня нервы намного слабее в этом плане.)
дело хозяйское
хозяйское:
Я про количество ордеров и расстояние между ними.
У меня нервы намного слабее в этом плане.)
ХА, попросите Рену показать спредогрыза...
Миллион ордеров и увидите...
ХА, попросите Рену показать спредогрыза...
Миллион ордеров и увидите...
Очень интересно как это работает, если цена идет против "шерсти"?
енька очень опасная фича для того чтобы мартини раскатывать
через 200 чипсов, еще куда не шло
С ней внимание и вагон терпения.
Много потеряла на ней (((.
Я продал до 1,04
Это уровень,который по моим прикидкам должны взять,но не взяли и ушли...и не знаю,долг это остался или хер с палочкой.
Это уровень,который по моим прикидкам должны взять,но не взяли и ушли...и не знаю,долг это остался или хер с палочкой.
как вы эти долги определяете?
Очень интересно как это работает, если цена идет против "шерсти"?
а она всегда так: то против, то по...
и только у избранных всегда ПО...