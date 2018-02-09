FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 492

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Renat Akhtyamov:
Вроде бы написал. Понаблюдаем...

Понаблюдаем, или понаблюдаете :) ?

 
Sergey Zhukov:
Это хорошо когда тренд и положительный своп совпадают, но такое наверно не часто бывает?

В основном на откатах.

 

Смотрите вот это кино и начнете зарабатывать, исправляя ошибки свои.

https://cinema-hd.tv/board/trillery_hd/bankrotstvo_2010/3-1-0-9775

 
Lesorub:

откат...     



Киви шорт держите изначальный?

тр евры 1.121?

 
sterva:

Киви шорт держите изначальный?

тр евры 1.121?


Упс. Если падон ниже 1.11? 

 
sterva:

Киви шорт держите изначальный?

тр евры 1.121?

И шорт висит и байка на его величину. ТР по баю 7352. По Евре ТР 1.1468 верхний.
 
Lesorub:
И шорт висит и байка на его величину. ТР по баю 7352. По Евре ТР 1.1468

Лично я очень доволен поведением евры в последние дни.

Хорошо бегает.

Снял кучу висяков счас )

А тепрь хоть и на 1.1330
 
Renat Akhtyamov:

Лично я очень доволен поведением евры в последние дни.

Хорошо бегает.

Снял кучу висяков счас )

А тепрь хоть и на 1,1330
Этто хоррошо однака.
))
 
Alexander Ivanov:
Этто хоррошо однака.
))

Да просто угораздило меня прогу прямо на реале править, вот и навешала баек...

Думал в ноль выйдут - закрою.

А евра смотри чо - в откат сбегала )))

 
sterva:

Упс. Если падон ниже 1.11? 

есть такое дело...


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