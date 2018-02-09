FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 492
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Вроде бы написал. Понаблюдаем...
Понаблюдаем, или понаблюдаете :) ?
Это хорошо когда тренд и положительный своп совпадают, но такое наверно не часто бывает?
В основном на откатах.
Смотрите вот это кино и начнете зарабатывать, исправляя ошибки свои.
https://cinema-hd.tv/board/trillery_hd/bankrotstvo_2010/3-1-0-9775
откат...
Киви шорт держите изначальный?
тр евры 1.121?
Киви шорт держите изначальный?
тр евры 1.121?
Упс. Если падон ниже 1.11?
Киви шорт держите изначальный?
тр евры 1.121?
И шорт висит и байка на его величину. ТР по баю 7352. По Евре ТР 1.1468
Лично я очень доволен поведением евры в последние дни.
Хорошо бегает.
Снял кучу висяков счас )А тепрь хоть и на 1.1330
Лично я очень доволен поведением евры в последние дни.
Хорошо бегает.
Снял кучу висяков счас )А тепрь хоть и на 1,1330
Этто хоррошо однака.
Да просто угораздило меня прогу прямо на реале править, вот и навешала баек...
Думал в ноль выйдут - закрою.
А евра смотри чо - в откат сбегала )))
Упс. Если падон ниже 1.11?
есть такое дело...