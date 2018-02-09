FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 810
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фунта нужно смотреть в продажи!
А Чифа в покупки...И что еще нарисовать, пока делать нечего???
евро, ена, лунь, фунт, ауди
евро, ена, лунь, фунт, ауди
зачем тебе?
зачем тебе?
заценить - сколько будет правильных прогнозов, а сколько нет
с чифом не согласен, например
заценить - сколько будет правильных прогнозов, а сколько нет
с чифом не согласен, например
да ты много с чем не согласен щас...
отмотай любой прогноз по палкам назад, встанет все на свои места
кстати, Чиф тебе еще один аргумент к продажам Евро, далеко и надолго
фьюч Евро:
да ты много с чем не согласен щас...
отмотай любой прогноз по палкам назад, встанет все на свои места
кстати, Чиф тебе еще один аргумент к продажам Евро, далеко и надолго
да я так помню и фунта и евро.
оба неверных были
а текущий по евро пока ни твой (1.155) ни мой (1.21),
так что судить рановасто о верности прогнозов
да я так помню и фунта и евро.
оба неверных были
а по евро пока ни твой (1.155) ни мой (1.21),
так что судить рановасто о верности прогнозов
ну так покажи, если помнишь
я посты не удаляю...
ну так покажи, если помнишь
я посты не удаляю...
ЕВРО
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.11.22 16:16
Евра перед новостями:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.22 16:24
красного прямоугольника уже и не будет скорее всего, а цель на фигуру выше зеленого
так видится, понаблюдаем...
ЕВРО
И что здесь не так?
Вижу только твои неверные слова относительно Евро.
Потому и терпишь щас убыток (ведь ты ее покупаешь???)
Вот тебе еще картинка для торговли...
Потом заценишь результат:
И что здесь не так?
Вижу только твои неверные слова относительно Евро.
Потому и терпишь щас убыток (ведь ты ее покупаешь???)
а ты продал на 1.1710, дак мы пока еще и не дошли. А вот на 1,196 уже сбегали (мой прогноз был 1920), затем сбегали на 1815 (мой был 1.176-1.1815)
Сейчас у меня 1.21, у тебя 1.155, наблюдаем, какие проблемы???
Однако по фунту ты свой пост удалил, ибо я писал так:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.02 13:45
а я на предыдущей страничке еще до новостей всё рассказал
а на этой - где она будет полюбасу изложил