FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 810

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Lesorub:

Фунта нужно смотреть в продажи!

А Чифа в покупки...

 И что еще нарисовать, пока делать нечего???

евро, ена, лунь, фунт, ауди

 
Renat Akhtyamov:

евро, ена, лунь, фунт, ауди

зачем тебе?

 
Lesorub:

зачем тебе?

заценить - сколько будет правильных прогнозов, а сколько нет

с чифом не согласен, например

 
Renat Akhtyamov:

заценить - сколько будет правильных прогнозов, а сколько нет

с чифом не согласен, например

да ты много с чем не согласен щас...

отмотай любой прогноз по палкам назад, встанет все на свои места

кстати, Чиф тебе еще один аргумент к продажам Евро, далеко и надолго


фьюч Евро:


 
Lesorub:

да ты много с чем не согласен щас...

отмотай любой прогноз по палкам назад, встанет все на свои места

кстати, Чиф тебе еще один аргумент к продажам Евро, далеко и надолго

да я так помню и фунта и евро.

оба неверных были

а текущий по евро пока ни твой (1.155) ни мой (1.21),

так что судить рановасто о верности прогнозов

 
Renat Akhtyamov:

да я так помню и фунта и евро.

оба неверных были

а по евро пока ни твой (1.155) ни мой (1.21),

так что судить рановасто о верности прогнозов

ну так покажи, если помнишь

я посты не удаляю...

 
Renat Akhtyamov:

ЕВРО



И что здесь не так?

Вижу только твои неверные слова относительно Евро.

Потому и терпишь щас убыток (ведь ты ее покупаешь???)

 

Вот тебе еще картинка для торговли...

Потом заценишь результат:


 
Lesorub:

И что здесь не так?

Вижу только твои неверные слова относительно Евро.

Потому и терпишь щас убыток (ведь ты ее покупаешь???)

а ты продал на 1.1710, дак мы пока еще и не дошли. А вот на 1,196 уже сбегали (мой прогноз был 1920), затем сбегали на 1815 (мой был 1.176-1.1815)

Сейчас у меня 1.21, у тебя 1.155, наблюдаем, какие проблемы???

Однако по фунту ты свой пост удалил, ибо я писал так:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.11.02 13:45

а я на предыдущей страничке еще до новостей всё рассказал

а на этой - где она будет полюбасу изложил


Так что Илья, не надо ля-ля
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