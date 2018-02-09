FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 694
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Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.
кнопка там неактивна
Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.
Мои сделки за сегодня, риска никакого. Так что не надо зубки сушить.)))
Правда сделки некоторые еще вчера были открыты, но это не суть.
анализ такой - куда один чел захочет - туда и попрет.
на кого глазеть вещай - уже окуляры протёрли
на кого глазеть вещай - уже окуляры протёрли
Почему видел,что евра "на север"? По своей любимой бирже? Иду учиться к тебе.
.....но скачивать и фасовать отчёты не хочу.
Почему видел,что евра "на север"? По своей любимой бирже? Иду учиться к тебе.
.....но скачивать и фасовать отчёты не хочу.
на кого глазеть вещай - уже окуляры протёрли
странный вопрос, ты ж в курсе
кофе запасайся
после шаха будет мат, после чего очень даже пригодится коньяк
ладошки потирать рано, дело было в риске и еще в одной ошибке, сначала ткнули меня в нее носом, а потом евра и поперла вверха
форекс - сильный игрок, очень приятно иметь с таким дело
чем дальше, тем понятнее его ходы
все исправил..., едем дальше
странный вопрос, ты ж в курсе
кофе запасайся
после шаха будет мат, после чего очень даже пригодится коньяк
ладошки потирать рано, дело было в риске и еще в одной ошибке, сначала ткнули меня в нее носом, а потом евра и поперла вверха
все исправил..., погнали
Приветик!
В который раз от тебя такое вижу )
Сколько исправлять то будешь? )
Рынок-это динамика)
Цена не только ходит из точки 1 в точку 2, но и выходит за рамки этих точек.
Исправил в одном месте, потом в другом исправлять придётся.)
И так постоянно будешь "все исправил..., погнали" )))
А в личке принципиально не отвечаешь? )
Сильно занят ? али я в черном списке ? )
Спасибо!
Приветик!
В который раз от тебя такое вижу )
Сколько исправлять то будешь? )
Рынок-это динамика)
Исправил в одном месте, потом в другом исправлять придётся.)
И так постоянно будешь "все исправил..., погнали" )))
А в личке принципиально не отвечаешь? )
Сильно занят ? али я в черном списке ? )
Спасибо!
иди индюки пользуй на голубом. я такой детской шнягой уже переболел
на этом адью.ах да, прогнозируй дальшо, звезд много
иди индюки пользуй на голубом. я такой детской шнягой уже переболел
на этом адью.ах да, прогнозируй дальшо, звезд много
значит посылаешь накуй? )
Спасибо!