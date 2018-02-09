FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 694

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Vitaly Muzichenko:

Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.


кнопка там неактивна

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Vitaly Muzichenko:

Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Мои сделки за сегодня, риска никакого. Так что не надо зубки сушить.)))


Правда сделки некоторые еще вчера были открыты, но это не суть.

ложить всем на твои сделки
 
Renat Akhtyamov:

анализ такой - куда один чел захочет - туда и попрет.

на кого глазеть вещай - уже окуляры протёрли


 
nahdi:

на кого глазеть вещай - уже окуляры протёрли



Почему видел,что евра "на север"? По своей любимой бирже? Иду учиться к тебе.

.....но скачивать и фасовать отчёты не хочу.


 
Vadens:

Почему видел,что евра "на север"? По своей любимой бирже? Иду учиться к тебе.

.....но скачивать и фасовать отчёты не хочу.


я ж если скажу, что мы еще даже не в субарктике - вы ж не поверите... биржа даёт только ближайшие границы и момент входа по ним. По поводу обучения - вот скажи мне, как можно научиться считать, не зная цифры и не выучив таблицы умножения?
 
nahdi:

на кого глазеть вещай - уже окуляры протёрли 

странный вопрос, ты ж в курсе

кофе запасайся

после шаха будет мат, после чего очень даже пригодится коньяк

ладошки потирать рано, дело было в риске и еще в одной ошибке, сначала ткнули меня в нее носом, а потом евра и поперла вверха

форекс - сильный игрок, очень приятно иметь с таким дело

чем дальше, тем понятнее его ходы

все исправил..., едем дальше

 
Renat Akhtyamov:

странный вопрос, ты ж в курсе

кофе запасайся

после шаха будет мат, после чего очень даже пригодится коньяк

ладошки потирать рано, дело было в риске и еще в одной ошибке, сначала ткнули меня в нее носом, а потом евра и поперла вверха

все исправил..., погнали


Приветик!

В который раз  от тебя такое вижу )

Сколько исправлять то будешь? )

Рынок-это динамика)

Цена не только ходит из точки 1 в точку 2, но и выходит за  рамки этих точек.


Исправил   в одном месте, потом  в другом исправлять придётся.)

И так постоянно будешь "все исправил..., погнали" )))



А в личке принципиально не отвечаешь? )

Сильно занят ? али  я в  черном  списке ? )

Спасибо!

 
tuma_news:


Приветик!

В который раз  от тебя такое вижу )

Сколько исправлять то будешь? )

Рынок-это динамика)

Исправил   в одном месте, потом  в другом исправлять придётся.)

И так постоянно будешь "все исправил..., погнали" )))


А в личке принципиально не отвечаешь? )

Сильно занят ? али  я в  черном  списке ? )

Спасибо!

иди индюки пользуй на голубом. я такой детской шнягой уже переболел

на этом адью.

ах да, прогнозируй дальшо, звезд много
 
Renat Akhtyamov:

иди индюки пользуй на голубом. я такой детской шнягой уже переболел

на этом адью.

ах да, прогнозируй дальшо, звезд много

значит посылаешь накуй? )

Спасибо!

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