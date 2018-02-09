FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 774

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Vitaly Muzichenko:

Ну Я сейчас на процентных ставках на заборе, Последнюю отторговал год назад, дальше предпочитаю смотреть со стороны. Вхожу уже после всех движений на откат, если вижу что дальше идти не будет, цена как-бы замерла на уровне, и начинается консолидация. В таких местах обычно собирают тех, кто верит в дальнейшее движение по ставке.

К шортам по евро пока не готов, поторгую кроссы, их предостаточно

солидол, тоже верно
 

Небольшой гэп вверх по евро:


 
Renat Akhtyamov:
Мики, хоть бы картинку показал - как ты нашел цель 1.13 по евро?

Вы думаете что мои будут отличатся от ваших?

Графики везде одинаковые

А касаемо позы - я  в тот день и крыл все по счетам на разных кухнях, а вот тут не смог.

если очень захочется можно совместить дату с рыночной ситуацией что была в то время советую смотреть на правый нижний угол

скрин был первоначально для ТП, просто сохранился

 
Vadens:

В 20-ке развернётся,никуда не денется. Продать до первой плиты-1799 и нах. Смотреть далее. Ну,или сгребёт всех в охапку и импульсом выкинет куда-нибудь.

.....Отряхнёмся и дальше пойдём.



Голубые тоже предполагают такое движение. Только Они свято верят в силу сопротивления объёмов колов на 1832 и предполагают,что выше 19ти не пойдёт. Я же не верю в святость объёмов и считаю в 20-ке развернёмся для отката и не удивлюсь,если затем импульсом пробьём тормозную зону(слева на графике).

 

примерная картина хождения цены

Файлы:
AUDUSDH11.png  37 kb
EURUSDH11.png  33 kb
GBPUSDH11.png  37 kb
USDCHFH11.png  33 kb
USDJPYH11.png  34 kb
 
metatron1982:

примерная картина хождения цены

Вставляйте изображение правильно:


 

Пока Кукл спит...



 
Lesorub:

Пока Кукл спит... 

Не будите в пукле зверя, пусть спит =)

 
Lesorub:

Пока Кукл спит... 

Лот красить при такой то куче инфы смысла нет, итак понятно чо там закрашено.

Вот если прибыль тож не показывать, тогда еще куда не шло....

 
Renat Akhtyamov:

Лот красить при такой то куче инфы смысла нет, итак понятно чо там закрашено.

Вот если прибыль тож не показывать, тогда еще куда не шло....

ТР 1.1550, порвут палки всех предсказамусов...

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