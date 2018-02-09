FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 120
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Уже не так скучно.
Слушай, у тебя деньги есть?
Скинемся и заплатим за инфу (куда пойдет евра).
Потом сами начнем инфой торговать.
К черту форекс......
Пока предлагают надо брать.)
То,что есть места,где знают куда пойдёт валюта я вполне допускаю и думаю таких мест совсем не много,иначе фору исказили бы до не рабочего состояния,по крайней мере,её спекулятивный объём. Совершенно не уверен,что в эти места можно заплатить за инфу не поднимаясь с дивана. Впрочем,куда евра пойдёт и так видно-вверх. Вопрос-когда вопрётся акула,с объёмом достаточным для управления цунами и сольёт в сортир все платные стратегии,платные индикаторы и платные инфы. Ты сам веришь-то,что эта Акула,типа Credit Suisse Group AG,кому-то продаст инфу когда и куда она войдёт.
То,что есть места,где знают куда пойдёт валюта я вполне допускаю и думаю таких мест совсем не много,иначе фору исказили бы до не рабочего состояния,по крайней мере,её спекулятивный объём. Совершенно не уверен,что в эти места можно заплатить за инфу не поднимаясь с дивана. Впрочем,куда евра пойдёт и так видно-вверх. Вопрос-когда вопрётся акула,с объёмом достаточным для управления цунами и сольёт в сортир все платные стратегии,платные индикаторы и платные инфы. Ты сам веришь-то,что эта Акула,типа Credit Suisse Group AG,кому-то продаст инфу когда и куда она войдёт.
Не думаю что сегодняшний день преподнесёт какую то сверх волатильность.
Не думаю что сегодняшний день преподнесёт какую то сверх волатильность.
Насчёт сверх волантильности согласен,особливо по евре. На фунт ещё надежда какая-то....а он у меня в кроссе.
дааа, слабовасто бегает
шортики закрыл и перевернулся...
дааа, слабовасто бегает
шортики закрыл и перевернулся...
не рановато?
Я считаю что америке невыгодно когда евро дешовое. В европе повышается конкурентная способность с удешевлением евро. За счёт этого всегда ростёт експорт с европы. А американзы всётаки хотят убрать таможенные барьеры на тавар между америкой и европой.
не рановато?
нет
нет
еще вниз будет сопля...
Тогда целовать 15-шку будем,но что-то подозрительно сползает вниз,случаем не из 5-ки ли вверх дадут контрольный....тогда планирую темечком удариться..
Бай своп стал большой. Не готовится ли Маркет к паритету,не посоветовавшись с нами.