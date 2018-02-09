FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 120

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vaz:

Уже не так скучно.

Слушай, у тебя деньги есть?

Скинемся и заплатим за инфу (куда пойдет евра).

Потом сами начнем инфой торговать.

К черту форекс......

Пока предлагают надо брать.) 

То,что есть места,где знают куда пойдёт валюта я вполне допускаю и думаю таких мест совсем не много,иначе фору исказили бы до не рабочего состояния,по крайней мере,её спекулятивный объём. Совершенно не уверен,что в эти места можно заплатить за инфу не поднимаясь с дивана. Впрочем,куда евра пойдёт и так видно-вверх. Вопрос-когда вопрётся акула,с объёмом достаточным для управления цунами и сольёт в сортир все платные стратегии,платные индикаторы и платные инфы. Ты сам веришь-то,что эта Акула,типа Credit Suisse Group AG,кому-то продаст инфу когда и куда она войдёт.

 

 
Vadens:

То,что есть места,где знают куда пойдёт валюта я вполне допускаю и думаю таких мест совсем не много,иначе фору исказили бы до не рабочего состояния,по крайней мере,её спекулятивный объём. Совершенно не уверен,что в эти места можно заплатить за инфу не поднимаясь с дивана. Впрочем,куда евра пойдёт и так видно-вверх. Вопрос-когда вопрётся акула,с объёмом достаточным для управления цунами и сольёт в сортир все платные стратегии,платные индикаторы и платные инфы. Ты сам веришь-то,что эта Акула,типа Credit Suisse Group AG,кому-то продаст инфу когда и куда она войдёт. 

Не думаю что сегодняшний день преподнесёт какую то сверх волатильность.

 
Renat Akhtyamov:

Не думаю что сегодняшний день преподнесёт какую то сверх волатильность.

Насчёт сверх волантильности согласен,особливо по евре. На фунт ещё надежда какая-то....а он у меня в кроссе.
 
Презренный металл:

 
Vadens:
Насчёт сверх волантильности согласен,особливо по евре. На фунт ещё надежда какая-то....а он у меня в кроссе.

дааа, слабовасто бегает

шортики закрыл и перевернулся...


 
Renat Akhtyamov:

дааа, слабовасто бегает

шортики закрыл и перевернулся...


не рановато?


 
ViktorGermany:
Я считаю что америке невыгодно когда евро дешовое. В европе повышается конкурентная способность с удешевлением евро. За счёт этого всегда ростёт експорт с европы. А американзы всётаки хотят убрать таможенные барьеры на тавар между америкой и европой.
Не могу найти тему по выбору брокера! Не знаю какого брокера выбрать....
 
Lesorub:

не рановато?

нет


 
Renat Akhtyamov:

нет


еще вниз будет сопля...
 
Lesorub:
еще вниз будет сопля...

Тогда целовать 15-шку будем,но что-то подозрительно сползает вниз,случаем не из 5-ки ли вверх дадут контрольный....тогда планирую темечком удариться..

Бай своп стал большой. Не готовится ли Маркет к паритету,не посоветовавшись с нами. 

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