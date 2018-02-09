FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 251

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Нормально так рубль открылся.

Как умудряются цену сдерживать?

[Удален]  
tuma_news:

от 1,0520 до 1,0570 должен быть откат c плавным снижением до 1.0510-1.0480/70


Вероятно да .. это была закупка ........если палки лелоруба не врут ,,,, ,  а как оно на самом деле ?????????????

 
Alexander Antoshkin:

1.0520 - есть такой уровень ( по сценарию моей сказки там быкам вернули долги "2")  в прошлом  https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page245

 насчет плавного снижения не уверен 

Можно ли всех сделать счастливыми ? )

Спасибо!)‌

 
кто смотрит дневки, тот видит бай сигнал по палкам с ТР 1.0678
 
Alexander Antoshkin:


а че ж нельзя.... можно...)

с‌очиняй свою сказку и доверяй ей 

н‌е можешь сочинить свою ,подсмотри  чужую  и не обижайся  за последствие))

мои  прогнозы всегда сбываются)

Спасибо)

на 1,0512 жди)‌

 
tuma_news:

мои  прогнозы всегда сбываются)

Спасибо)

на 1,0512 жди)‌

внизу 1.0420 и 1.0320 (долги)
 
Lesorub:
внизу 1.0420 и 1.0320 (долги)


По луню есть картинка?

П‌лиз.))

 
sterva:


По луню есть картинка?

П‌лиз.))

 
Lesorub:


Спасибо.)

О‌пять загонят.

 
tuma_news:

мои  прогнозы всегда сбываются)

Спасибо)

на 1,0512 жди)‌

Ждешь разворот в небо или как?

//не совсем понятно‌

Если ставку сделают отрицательной, тогда взлетим, если о‌стальное(такая же или рост) - будет как ты сказал или намного ниже

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