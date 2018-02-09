FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 251
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Нормально так рубль открылся.
Как умудряются цену сдерживать?
от 1,0520 до 1,0570 должен быть откат c плавным снижением до 1.0510-1.0480/70
Вероятно да .. это была закупка ........если палки лелоруба не врут ,,,, , а как оно на самом деле ?????????????
1.0520 - есть такой уровень ( по сценарию моей сказки там быкам вернули долги "2") в прошлом https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page245
насчет плавного снижения не уверен
Можно ли всех сделать счастливыми ? )
Спасибо!)
а че ж нельзя.... можно...)
сочиняй свою сказку и доверяй ей
не можешь сочинить свою ,подсмотри чужую и не обижайся за последствие))
мои прогнозы всегда сбываются)
Спасибо)
на 1,0512 жди)
мои прогнозы всегда сбываются)
Спасибо)
на 1,0512 жди)
внизу 1.0420 и 1.0320 (долги)
По луню есть картинка?
Плиз.))
По луню есть картинка?
Плиз.))
Спасибо.)
Опять загонят.
мои прогнозы всегда сбываются)
Спасибо)
на 1,0512 жди)
Ждешь разворот в небо или как?
//не совсем понятно
Если ставку сделают отрицательной, тогда взлетим, если остальное(такая же или рост) - будет как ты сказал или намного ниже