FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 687
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Проели ветку... что не удивительно. Прогнозы в параллельную переехали
Скоро ВАС забанят и все назад вернуться)
Потому что денег у народа немерено ) - тренда касаемо
Народ регулярно платит, цирк работает - это уже про откаты
Я картинку для кого показывал?
Никто не додумался цифры в эксель затащить с неё и график спроса/предложения построить?
ага и если получится так, то значит меня поняли верно:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.10 16:41
Выделил.
Вероятно ценой закрытия недели станет...., ну или где-то рядом, например 1.1666
Потому что денег у народа немерено ) - тренда касаемо
Народ регулярно платит, цирк работает - это уже про откаты
Я картинку для кого показывал?
Никто не додумался цифры в эксель затащить с неё и график спроса/предложения построить?
Я к тому вопросы задаю,чтобы поискать перспективные методы определения окончания волны/тренда,т.е. начало критического состояния рынка,с которого начинается формация разворота и для более точного нахождения уровней/камней ,на которых я разбрасываю лимиты/капканы.
В принципе проблемы нет,могу тупо начать раскладку от 61% предыдущей волны по мюррею или по пивотам или от винта. Последнее время напряжение пары нахожу по кластеру Сан Саныча,а лимиты разбрасываю по уровням Стренжа. По большому счёту,я ложу большой болт на новости,биржевые торги и прочую мозго...ку,ибо знаю одно-рынок неизбежно должен сделать волну/зиг-заг/колено. Если в терминале исчезнет характерный излом направления,а появится прямая линия-значит форе конец и наступил новый мировой порядок.
Я к тому вопросы задаю,чтобы поискать перспективные методы определения окончания волны/тренда,т.е. начало критического состояния рынка,с которого начинается формация разворота и для более точного нахождения уровней/камней ,на которых я разбрасываю лимиты/капканы.
В принципе проблемы нет,могу тупо начать раскладку от 61% предыдущей волны по мюррею или по пивотам или от винта. Последнее время напряжение пары нахожу по кластеру Сан Саныча,а лимиты разбрасываю по уровням Стренжа. По большому счёту,я ложу большой болт на новости,биржевые торги и прочую мозго...ку,ибо знаю одно-рынок неизбежно должен сделать волну/зиг-заг/колено. Если в терминале исчезнет характерный излом направления,а появится прямая линия-значит форе конец и наступил новый мировой порядок.
вот тут ты не прав
фора не теряет ни цента, никогда
А насчет волн я пас, никогда не занимался. Однако подозреваю, что по графику разворот не найдешь.
Например в основном продают. Идем вверх. Когда уже напокупают столько, чтобы развернуться - хз...
не про спред говорила случаем?
Нет конечно.)
вот тут ты не прав
фора не теряет ни цента, никогда
Я не про потери форы,а про вечность волны.
А насчет волн я пас, никогда не занимался. Однако подозреваю, что по графику разворот не найдешь.
Например в основном продают. Идем вверх. Когда уже напокупают столько, чтобы развернуться - хз...
Я не про потери форы,а про вечность волны.Потому и задаю вопросы,чтобы точнее регулировать процесс. Пока от ошибок спасаюсь запасом маржи и верой,что эта падла когда-то должна развернуться.
2008 год тебе в пример и где то на днях здесь же на форуме писали про слив 100 ярдового хедж-фонда в том же году. Это тот самый противотрендовый мартини погорел....я о том что разворот будет когда закончатся деньги, при условии что стратегия играет в поддавки.
2008 год тебе в пример и где то на днях здесь же на форуме писали про слив 100 ярдового хедж-фонда. Это тот самый противотрендовый мартини погорел....я о том - когда будет разворот, т.е когда закончатся деньги.
Не уводи меня от сути моих вопросов и творческих поисков в область страшилок.
Счета летят у меня,не часто,но летят...уже писал об этом. Потому и разбил на центовики. От сильного импульса,при переходе цены в другую ценовую зону,у меня иммунитета нет,но в среднесроке такие импульсы не так часты,а движения фунта,на котором некоторые недавно слились или остопились,для среднесрока это детский лепет/рабочая волантильность.Короче,не смог ты мне удовлетворительно ответить ни на один вопрос. Вывод: Остаюсь с ТА!
Не уводи меня от сути моих вопросов и творческих поисков в область страшилок.
Счета летят у меня,не часто,но летят...уже писал об этом. Потому и разбил на центовики. От сильного импульса,при переходе цены в другую ценовую зону,у меня иммунитета нет,но в среднесроке такие импульсы не так часты,а движения фунта,на котором некоторые недавно слились или остопились,для среднесрока это детский лепет.
Ладно. Волна есть, согласен - это движение точки по окружности, ну как колесо.
Теперь начни менять радиус, что будет? Точка будет двигаться то по прямой, то волной, то в небе, то выше неба, то по земле и т.д.
Ну полная же ж неопределенность, откуда проценты?
Ладно. Волна есть - это движение точки по окружности, ну как колесо.
Теперь начни менять радиус, что будет?
Ну полная же ж неопределенность, откуда проценты?
Да,слабенько. Бывает начинается формация,а бывает прёт дальше,как ни в чём не бывало. Потому ищу напряжение пары,как понимаю,дисбаланс спроса и предложения. Тоже бывает начинается,а бывает прёт дальше. Скажу так,определять начало разворотной формации с инструментальной точностью я ещё не научился и перспективной методики не встретил.