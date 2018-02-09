FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 723
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какой ДЦ представляешь, уважаемый?
Так обсуждаемы проги .
Не хочу совсем никого уколоть, но я никогда еще ни одной путной проги, которая стабильно хотя бы не менее 100% в месяц давала.
Один мусор. Что платный, что бесплатный, а с серьезными суммами вообще лучше не СОВАться. Целые армии разработчиков, неубиваемого железа, а на выходе даже не дырка от бублика.
я сам по себе. за рекламу мне никто не доплачивает
ну естественно, не за рекламу. тем более тут банят за рекламу.
мне просто интересно, зачем представителям ДЦ надо болтаться на форумах, какую цель они преследуют?
Так обсуждаемы проги .
Не хочу совсем никого уколоть, но я никогда еще ни одной путной проги, которая стабильно хотя бы не менее 100% в месяц давала.
Один мусор. Что платный, что бесплатный, а с серьезными суммами вообще лучше не СОВАться. Целые армии разработчиков, неубиваемого железа, а на выходе даже не дырка от бублика.
ну естественно, не за рекламу. тем более тут банят за рекламу.
мне просто интересно, зачем представителям ДЦ надо болтаться на форумах, какую цель они преследуют?
ты уже в догадках увяз...
вылазь
ты уже в догадках увяз...
вылазь
дык это последний пост был в твой адрес)
не очкуй... я ж за правду!!! ну нет тебе резона знать, кто я... мне так - время убить, над отроками постебать... а с тобой хотя бы диалог есть - глядишь может чему научусь
если бы не север по евре - вы б про меня уже и забыли давно.... лизоблюды
но больше подачек от меня не ждитепо полю с палками бегайте и дрова рубите
дык это последний пост был в твой адрес)
Мне тоже не нравятся зазнавшиеся умники. На дух не переношу.
Мне тоже не нравятся зазнавшиеся умники. На дух не переношу.
ты тут не девица на выданьй, чтобы кому-то нравиться. поди лучше в евру долейся вниз
Тебя ласково послать или сам направление найдешь ?