FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 355
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то есть на реале твоя торговля в корне отличается? )))
з.ы. Володина тебе уже не догнать!!!
сигнал с реала был в профиле, админы убрали, типа дофига сделок.
догоним в след раз. счас демку исчо одно запустил с новой прогой. тока косячит пока что. с енькой чо то нелады. вечерком подшаманю.
сигнал с реала был в профиле, админы убрали, типа дофига сделок.
догоним в след раз. счас демку исчо одно запустил с новой прогой. тока косячит пока что. с енькой чо то нелады. вечерком подшаманю.
чё там индексы городют?
чё там индексы городют?
дадут или не дадут, вот в чем вопрос...
Все-таки решил посолить, попробую дождаться возобновления роста йены
?
Какие мысли по йене? Можно ли считать, что мы на тренде роста йены и солить пару?
чисто по приборам иду.
купил...
чисто по приборам иду.
купил...
По какой цене?
Трижды...
Енька - очень интересный инструмент. Только она у меня получилась против тренда. Почему(?) - сам пока не знаю, сижу и репу чешу....