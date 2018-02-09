FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 355

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mmmoguschiy-new:

то есть на реале твоя торговля в корне отличается? )))

з.ы. Володина тебе уже не догнать!!!

сигнал с реала был в профиле, админы убрали, типа дофига сделок.

догоним в след раз. счас демку исчо одно запустил с новой прогой. тока косячит пока что. с енькой чо то нелады. вечерком подшаманю.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

сигнал с реала был в профиле, админы убрали, типа дофига сделок.

догоним в след раз. счас демку исчо одно запустил с новой прогой. тока косячит пока что. с енькой чо то нелады. вечерком подшаманю.


чё там индексы городют?
 
mmmoguschiy-new:

чё там индексы городют?
нормально городют. сигнал был в профиле с утра, но опять админы загнали в архив. опять сделок многовасто...
[Удален]  
Какие мысли по йене? Можно ли считать, что мы на тренде роста йены и солить пару?
 

дадут или не дадут, вот в чем вопрос...


[Удален]  

Все-таки решил посолить, попробую дождаться возобновления роста йены


 
Renat Akhtyamov:

?


)) жаль только один лот поставил, остальные закрылись по 1,07(((
 
Vadim Baklanov:
Какие мысли по йене? Можно ли считать, что мы на тренде роста йены и солить пару?

чисто по приборам иду.

купил...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

чисто по приборам иду.

купил...

По какой цене?
 
Vadim Baklanov:
По какой цене?

Трижды...

Енька - очень интересный инструмент. Только она у меня получилась против тренда. Почему(?) - сам пока не знаю, сижу и репу чешу....

  

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