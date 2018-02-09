FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 398

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achtopridumat:
ну как же 1,0770 это не закрытие ГЭПа хотя у самого стоит 1,0740(яйца то не железные))) ). Ну классика подсказывает ниже 1,07 .., впрочем глянем,  а то и на 1,08 закрою)

как рассматривать это явление как геп?
я рассматриваю его так!
Евро Н4


викли - недели


но!, ситуация селл, по этому эту дыру скорей всего полностью перекроют!
мне лично поровну... закроют или нет... для меня главное это время.
 
achtopridumat:
классика жанра (есть примеры когда не закрывался?)

конечно есть!
искать не буду!
 
achtopridumat:
1,0730

Этот не закрыт.

Даём на эту работу 9 календарных дней

 
Sergey Nokhrin:

как рассматривать это явление как геп?
я рассматриваю его так!
Евро Н4


викли - недели
спорить не буду, закрыл три сделки с 1,1 открыл 3 с 1,0940 будем ждать , забыть бы про форекс до пятницы))))
 
Renat Akhtyamov:

Этот не закрыт.

Даём на эту работу 9 календарных дней

где доктора по жадности кто лечит найти???)))))
 
Sergey Nokhrin:

видимо флет уже в прошлом!
рассматривая такой ТФ как "викли" то вся конструкция похоже на классический ложный заброс вниз в зону 1.03+ с последующим перехаем боковой заны и скорей всего 1.20 - 1.25 весьма вероятна в долгосрочной перспективе!
есть еще 1.1880 где могут голову заутюжить в виде набивания некого балланса.

вот что имел ввиду!
нашел картинку, делал ее 20 апреля!



в районе красной полоски верхней тормознем.
 
achtopridumat:
где доктора по жадности кто лечит найти???)))))
на форе только время лечит
 
Sergey Nokhrin:

конечно есть!
искать не буду!
ну давай буду рад увидеть))))))))))))
 
Sergey Nokhrin:

вот что имел ввиду!
нашел картинку, делал ее 20 апреля!

так этот ГЭП не за горами)))(мой любимый)))))))))))))))))))))))))))))))))
 
цена всегда вернется туда где родилась(Классики)
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