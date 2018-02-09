FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 398
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ну как же 1,0770 это не закрытие ГЭПа хотя у самого стоит 1,0740(яйца то не железные))) ). Ну классика подсказывает ниже 1,07 .., впрочем глянем, а то и на 1,08 закрою)
как рассматривать это явление как геп?
я рассматриваю его так!
Евро Н4
викли - недели
но!, ситуация селл, по этому эту дыру скорей всего полностью перекроют!
мне лично поровну... закроют или нет... для меня главное это время.
классика жанра (есть примеры когда не закрывался?)
конечно есть!
искать не буду!
1,0730
Этот не закрыт.
Даём на эту работу 9 календарных дней
как рассматривать это явление как геп?
я рассматриваю его так!
Евро Н4
викли - недели
Этот не закрыт.
Даём на эту работу 9 календарных дней
видимо флет уже в прошлом!
рассматривая такой ТФ как "викли" то вся конструкция похоже на классический ложный заброс вниз в зону 1.03+ с последующим перехаем боковой заны и скорей всего 1.20 - 1.25 весьма вероятна в долгосрочной перспективе!
есть еще 1.1880 где могут голову заутюжить в виде набивания некого балланса.
вот что имел ввиду!
нашел картинку, делал ее 20 апреля!
в районе красной полоски верхней тормознем.
где доктора по жадности кто лечит найти???)))))
конечно есть!
искать не буду!
вот что имел ввиду!
нашел картинку, делал ее 20 апреля!